Cándido Méndez señala sin medias tintas a Sánchez por Ceuta: «Es el responsable»

El manejo —o, mejor dicho, la falta de él— ha hecho que la crítica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea prácticamente unánime. Quitando a los enchufados o agentes pagados, todos los tertulianos tienen que reconocer el desastre en el manejo de la crisis en Ceuta.

Una situación agudizada por la inacción del sanchismo, que ha abandonado a su suerte a los ceutíes.

Pero el panorama se complica todavía más por la corrupción que salpica al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo de Sánchez.

Algo que no solo afecta la reputación del marido de Begoña sino también a los socialistas.

Y Cándido Méndez no se anda con medias tintas al señalar al líder del PSOE como principal responsable tanto de la situación como del daño que se le está haciendo a la ‘marca’ de Ferraz.

Sin embargo, se muestra optimista con la supervivencia de los socialistas tras el sanchismo.

«Primero, esto está todo centrado en el partido/Gobierno. Gobierno, el Partido Socialista tiene 21.000 concejales y alcaldes, por tanto, el partido es mucho más que el Gobierno. El Gobierno pasará y el partido seguirá. La capacidad como sujeto histórico del Partido Socialista que no se ponga en duda».

Ha afeado que ya no exista el concepto de responsabilidad política, que ha terminado de desaparecer con el sanchismo y, por tanto, todo queda en la responsabilidad judicial.

«Como han desaparecido las responsabilidades políticas, todo es judicialización de la política».

Considera que esto es un daño tremendo para la democracia y su correcto funcionamiento, y que el principal responsable es el marido de Begoña.