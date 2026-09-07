Paula Fraga deja a la altura del betún al lacayo sanchista por sus mentiras sobre Ceuta: «¡Es una tomadura de pelo!»

Lo dejó a la altura del betún.

Paula Fraga ha tumbado el relato de Moncloa que repite el sanchista Víctor Gutiérrez para justificar la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez. En el plató de laSexta, la abogada no tragó con las mentiras que soltó el diputado socialista y saltaron chispas.

La gallega echó en cara el servilismo de Sánchez con Marruecos, al ser incapaz de señalar, al menos, la evidente responsabilidad del régimen magrebí por permitir el paso de más de 80.000 personas en la frontera.

«Estáis absolutamente acongojados para hacer lo que tenéis que hacer, que es señalar a Marruecos como enemigo geopolítico».

También afeó la hipocresía de los socialistas, que no encuentran forma de defender algo indefendible, como lo es que Sánchez haya abandonado a su suerte a los ceutíes. Y que, encima, la única persona que ha sido despedida haya sido la responsable de comunicación de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno por decir la verdad y difundir la alerta el mismo 31 de julio, porque, en ese momento, habían cruzado más de 49.000 personas.

«Me parece ya una tomadura de pelo que vengas aquí como representante del PSOE a hablar de transparencia cuando la primera persona que se despidió y la única que se despidió durante esta crisis fue la única que nos contó la verdad, la responsable de Seguridad Nacional de lanzar la primera alerta».

Por esto, Fraga lo sentenció al señalar que eran unos mentirosos. «Lo erais hace un mes y lo siguen siendo».

Esto no sentó bien al socialista, que, ante la falta de argumentos en cámara, hizo la clásica maniobra: victimizarse al asegurar que había sido insultado. Aunque lo hizo desde su perfil en redes sociales.

«Eres incapaz de mantener un debate sin faltar al respeto, y eso dice mucho del tipo de persona que eres. Aunque eso yo ya lo sabía, Paula. Enhorabuena por tu minutito de gloria».

Eres incapaz de mantener un debate sin faltar al respeto, y eso dice mucho del tipo de persona que eres. Aunque eso yo ya lo sabía, Paula. Enhorabuena por tu minutito de gloria. — Víctor Gutiérrez (@victorg91) September 6, 2026

La respuesta de Fraga fue una lluvia de zascas que, de nuevo, dejó sin argumentos al sanchista:

«Decir que miente, Víctor Gutiérrez, no es una falta de respeto, es un hecho. Y es que usted y su partido nos han mentido con Ceuta, con decenas de promesas incumplidas o con la corrupción que les asola… Usted, el PSOE, son traidores al socialismo que dicen defender, a los trabajadores y a nuestra patria. Cuando quiera le explico por qué, pero supongo que preferirá, de nuevo, en lugar de escuchar y contraargumentar, difamar. Y es que no me venga a hablar de «minuto de gloria» después de haber aguantado, durante años, a sueldo cero, por principios, campañas de difamación y acoso por oponerme a la agenda del movimiento transgenerista misógino del que está tan orgulloso. TERF, facha, tránsfoba… ¿Le suena? Con estas etiquetas se dedicó usted a señalar, desde su cargo, con buen sueldo y con el espacio mediático que, a diferencia de otras, no se ha ganado, a quienes aguantamos años esas campañas. Años argumentando mis posicionamientos para tener, una vez más, como respuesta del PSOE: «Es que no eres buena persona». Lo dicen los que tienen por ideología fingir ser buenas personas, los más «humanistas y progresistas», mientras machacan al crítico, especialmente a los que venimos de las izquierdas. No me venga a hablar de falta de respeto cuando sabe que poco le he dicho para todas las infamias de las que participa para mantener el escaño desde el que nos miente».