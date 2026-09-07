Pilar Rahola lanza una tremebunda advertencia sobre Pedro Sánchez que deja boquiabierta a Ana Rosa

Pilar Rahola ha definido con una frase las consecuencias que dejará el sanchismo.

En su intervención en El programa de Ana Rosa, la escritora y analista ha sostenido que el presidente del Gobierno puede acabar dejando «la tierra quemada» a su paso, una expresión con la que ha resumido su preocupación por el deterioro político e institucional que, a su juicio, acompaña a la actual etapa del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La frase se ha producido en un contexto de fuerte tensión política tras la crisis de Ceuta y el debate abierto sobre la respuesta del Gobierno ante la presión en la frontera y la nefasta gestión de la situación.

Rahola ha criticado que Sánchez «rescate» ahora el tema de la crisis de vivienda en el país en medio de las consecuencias de la invasión de más de 80.000 personas a la ciudad autónoma. Recuerda que no es la primera vez que aplica esta estrategia.

«Cuando empezaron los líos con Ábalos y Koldo apareció el tema palestino, con su banderita e Israel, lo peor de lo peor. Ahí se metió con el tema de la guerra, se convirtió en un pacifista.

Después se peleó con Trump, se volvió un antiamericano. Después se peleó con Elon Musk; después hizo la regularización en pleno conflicto, para darle un poquito de pescadito a Sumar y porque, además, le iba bien el proceso. En fin, y ahora nos abre el melón de la vivienda, cuando está más que demostrado, con fechas y datos en la mano, que no han hecho nada en tema de vivienda social».

Ha criticado que el líder del PSOE se haya convertido en el «gran antisistema» de la política española, pese a que no es inteligente ir contra los servicios de información y de inteligencia o contra Israel o contra Trump por simple cálculo político interno.

«Fíjate, disparar contra instituciones, convertirse en el gran antisistema y, al mismo tiempo, distraer al personal. Es sanchismo puro».

Sin embargo, incide en que esta postura no es de inteligencia o de estrategia, sino producto de la desesperación.

«Sánchez ha llegado a la conclusión, creo yo, es decir, en su manual de resistencia, que es un poco el ir contra todo y el intentar ser el más rebelde, comiéndose el espacio de la izquierda a la izquierda. En realidad, se están zampando sus votos y se mantienen porque se queda una parte del espectro de Sumar y de Podemos. Pero su estrategia tiene que ver con esa idea del débil, el David contra el Goliat».

Destaca que, en su plan para intentar sobrevivir a la crisis de Ceuta, se muestra sorprendida por sus ataques a todo el aparato del Estado, desde los Cuerpos de Seguridad hasta miembros de su propio Gobierno.

«En esta estrategia interna desde la guerra de Ceuta, la verdad es que yo estoy muy sorprendida porque creo que ni el más antisistema de los partidos se habría atrevido a cargar contra servicios de inteligencia, una de sus ministras, tal vez la más importante, la de Defensa, contra la policía fronteriza, contra el presidente de Ceuta y contra el rey. Es una disparada global, es un tiro al plato, a todos los platos».

Destaca que la situación es un desastre desde todo tipo de perspectivas, tanto desde lo que sería para el Gobierno y su supervivencia como desde una perspectiva democrática. Y advierte que las consecuencias internas y externas pueden ser muy graves.