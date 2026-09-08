Arde TVE por el masaje de Cintora y Palomera a Sánchez: el Consejo de Informativos condena la entrevista

El Consejo de Informativos de TVE ha estallado contra la decisión de que Pedro Sánchez conceda su primera entrevista televisiva de la temporada en Mañaneros 360, conducida por Jesús Cintora y Esther Palomera.

El órgano interno de la Corporación ha calificado el hecho de «sin precedentes y de una gravedad extrema» y ha exigido que la entrevista quede en manos de los Servicios Informativos de la casa.

Sánchez ofrecerá este miércoles, a partir de las 11.00 horas desde Prado del Rey, su primera aparición en televisión tras la crisis migratoria de Ceuta.

La elección del formato ha provocado un fuerte malestar interno. Mañaneros 360 es un magacín de producción externa, realizado en colaboración con La Cometa TV, y no forma parte de los Servicios Informativos de RTVE. El Consejo de Informativos ha mostrado su rechazo explícito a que una entrevista política de este calado se realice por una productora ajena a la Corporación, especialmente «en un momento tan complejo como el actual».

En su comunicado, el órgano defiende que «este tipo de entrevistas deben realizarse por personal de Radio Televisión Española, dentro de los Servicios Informativos, como siempre se ha hecho». Además, reitera su disconformidad con la línea editorial de programas como Mañaneros.

El Consejo apela al Mandato Marco de RTVE, cuyo artículo 35.2 establece que la producción informativa e institucional debe ser 100% de producción interna. «Desconocemos quién ha tomado la decisión de que esta entrevista se produzca en dicho programa, pero pedimos tanto al Gobierno como a la Dirección que reconsideren esta decisión», señalan.

El Sindicato USO se ha sumado a las críticas.

«No se trata de cuestionar a Jesús Cintora, Esther Palomera ni a ningún profesional. Tampoco de valorar quién gobierna o quién es entrevistado. Se trata de defender un modelo de radiotelevisión pública y unas reglas que deben cumplirse siempre», afirman.

El sindicato recuerda que RTVE dispone de profesionales propios plenamente capacitados para realizar una entrevista de esta dimensión informativa e institucional.

No es la primera vez que el Consejo de Informativos carga contra la externalización de contenidos informativos. A lo largo de la última temporada ha criticado reiteradamente formatos como Mañaneros, Malas lenguas o Directo al grano, producidos por entidades externas.

En un informe de 144 páginas publicado en enero, el órgano denunció que estos programas «adolecen de sesgo tanto en sus opiniones como en la forma de exponerlas» y que afectan a la credibilidad de RTVE, hasta el punto de que algunas fuentes y expertos se niegan a colaborar con los informativos.

La decisión llega en un contexto especialmente sensible: la primera entrevista televisiva de Sánchez tras la crisis de Ceuta, en plena reactivación parlamentaria y con procedimientos judiciales que afectan a su entorno. Mientras la dirección de RTVE promociona el encuentro como uno de los grandes acontecimientos del arranque de temporada, el Consejo de Informativos —encargado de velar por la independencia y las buenas prácticas profesionales— cuestiona abiertamente la fórmula elegida y habla de «gravedad extrema».

El choque deja a la televisión pública ante una incómoda fotografía: el presidente del Gobierno se sentará ante las cámaras de un programa externo mientras el órgano que representa a los profesionales de Informativos denuncia que se vulneran las normas de la Corporación y se desplaza a los periodistas de la casa de una entrevista de máximo nivel institucional.