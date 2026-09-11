Continúa el ‘motín’ en TVE: convocan una manifestación tras las denuncias de «injerencias» sanchistas en Informativos

La tensión en Radiotelevisión Española continúa en aumento. Trabajadores de la corporación han convocado una concentración para denunciar lo que consideran injerencias de la dirección en los contenidos de Informativos y para reclamar independencia profesional. La protesta llega después de varias decisiones editoriales que han provocado malestar entre periodistas y representantes sindicales.

El conflicto se ha intensificado tras la denuncia de que la dirección impidió emitir en un Telediario una información que ya estaba preparada. Según las informaciones publicadas, el contenido abordaba las protestas y críticas surgidas en torno al Gobierno y a su gestión política. La redacción habría trabajado la pieza, pero finalmente no llegó a emitirse por decisión de los responsables de Informativos.

El episodio ha reactivado una vieja preocupación dentro de RTVE: la posible utilización política de los servicios informativos. Los trabajadores sostienen que la dirección no puede intervenir de forma arbitraria en la selección de asuntos, en el enfoque de las noticias o en el momento de su emisión. En su opinión, esas decisiones deben responder a criterios periodísticos y no a intereses políticos o institucionales.

La concentración pretende servir como respuesta pública a esa situación. Los convocantes reclaman que la dirección respete el trabajo de los profesionales y que deje de imponer controles que, según denuncian, condicionan la libertad de información. También piden explicaciones sobre los motivos por los que determinadas piezas se quedan fuera de los informativos pese a haber sido elaboradas y validadas por los equipos de redacción.

El malestar no se limita a un caso concreto. Las denuncias apuntan a un clima de presión creciente en el que los periodistas encuentran cada vez más dificultades para decidir qué información debe ocupar un lugar destacado en los Telediarios. Los trabajadores afirman que las órdenes y cambios de última hora afectan a la planificación diaria y generan incertidumbre sobre el margen real que tienen para ejercer su profesión.

La situación ha alcanzado un punto especialmente delicado después de que algunos profesionales denunciasen comportamientos que consideran incompatibles con el respeto debido a la redacción. Según las informaciones difundidas, la tensión llegó a incluir un incidente con una agresión, un hecho que ha elevado la preocupación entre la plantilla y ha añadido una dimensión laboral al conflicto informativo.

Los trabajadores exigen que se investiguen los hechos y que la dirección garantice un entorno profesional seguro. La reivindicación no se limita a la línea editorial. También afecta a las condiciones en las que los periodistas desarrollan su trabajo y a la obligación de la empresa pública de proteger a sus empleados frente a enfrentamientos y presiones.

📢 Hoy, a las 13:00h, concentración de 5 minutos en los lugares habituales. Desde CCOO rechazamos el control editorial de RTVE por productoras externas y condenamos los incidentes ocurridos esta semana en Informativos. ✊ Participa.#CCOORTVE #RTVE #ServicioPúblico pic.twitter.com/QlaryGD9XL — CCOO RTVE (@ccoortve) September 11, 2026

RTVE atraviesa desde hace tiempo un debate intenso sobre su independencia. La corporación pública debe informar sobre la actualidad sin someterse a las instrucciones del Gobierno ni de los partidos. Sin embargo, cualquier cambio en los enfoques o cualquier retirada de contenidos sensibles alimenta las sospechas de quienes consideran que la dirección actúa para proteger al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Los convocantes de la concentración sostienen que no se puede hablar de una televisión pública de calidad si sus informativos pierden autonomía. La audiencia, argumentan, tiene derecho a recibir información completa y plural, mientras que los periodistas deben poder trabajar sin temor a represalias por publicar asuntos incómodos.

El episodio también ha provocado una reacción política. La oposición ha aprovechado las denuncias para cuestionar el funcionamiento de RTVE y reclamar responsabilidades a la dirección. El Gobierno, por su parte, deberá responder a las acusaciones de injerencia y explicar si respalda las decisiones que han generado la protesta. El silencio, en este contexto, solo aumenta las dudas.

La manifestación será una prueba para la dirección de la corporación. Si la plantilla mantiene la protesta y suma nuevos apoyos, el conflicto puede convertirse en una crisis interna de mayor alcance. Si la dirección decide abrir una investigación y ofrecer explicaciones, todavía tendrá margen para rebajar la tensión. Pero, para ello, deberá responder a las preguntas que los trabajadores llevan días planteando.

El problema no es únicamente que una noticia no haya llegado a emitirse. La cuestión de fondo es quién decide qué puede conocer la audiencia de RTVE y con qué criterios. La protesta reclama que esa decisión vuelva a estar en manos de los profesionales y que la información no quede subordinada a la conveniencia política del momento.