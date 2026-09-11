El magistrado Vázquez Taín, contundente sobre una imputación a Sánchez por Ceuta: «Abre la puerta»

Pintan bastos para el marido de Begoña.

Como si no tuviera suficientes frentes judiciales abiertos por la corrupción que salpica a su Gobierno, su partido y su círculo íntimo, lo de Ceuta se puede sumar a las causas que pueden abocar al banquillo a Pedro Sánchez. Y lo confirma el magistrado José Antonio Vázquez Taín.

El juez advierte que la desclasificación de los documentos del CNI puede ser un tiro en el pie para el presidente del Gobierno. Pero no solo porque se desmontó su propio relato sobre la falta de avisos, sino porque pueden abrir la puerta a una investigación sobre su responsabilidad penal.

«Pues ojo, porque estos informes en los que se desvela que el CNI sí alertó al Gobierno podrían abrir la puerta a una imputación del presidente del Gobierno y de sus ministros».

Continúa su exposición detallando que el hecho de que hayan muerto una gran cantidad de personas hace más complicado diluir la responsabilidad de los políticos que se encuentran en los altos cargos.

«Claro, es que hay muertos y entonces podrían ser acusados de un homicidio imprudente. A ver, cuando hay una actuación política, podríamos decir cuestionable, pero no hay un resultado muy grave, pues eso se diluye y, además, el delito de prevaricación es muy difícil de aplicar porque está regulado de una forma casi imposible de aplicar a cualquier político. A los jueces, sí y a los políticos, no. »Lo que nos estamos dando cuenta, y lo comentó antes el diputado, es que hay un número de fallecidos. Hay un montón de fallecidos que habrá que ver si hay una responsabilidad política, bien por omisión, bien por acción, en esas muertes. Es como cuando hay una avalancha en una discoteca, ¿no se analiza si los dueños de la discoteca tienen una responsabilidad?».

Vázquez Taín remata destacando que, ante la gravedad de los hechos, es muy complicado que la justicia no investigue los hechos.