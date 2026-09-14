El Dr. Cabrera diagnostica al ‘paciente’ Sánchez: «Lo cambia todo, la dopamina, el cortisol, la testosterona»

Cada vez que habla, no deja indiferente a nadie.

El doctor José Cabrera ha diagnosticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que parece haber perdido todo contacto con la realidad al ver su actitud con Ceuta tras 45 días de invasión.

El psiquiatra forense advierte que el líder del PSOE no es un psicópata, como suele decirse en redes, sino que padece un síndrome producto del poder:

«Muchos lo hemos visto antes y después. El presidente padece el síndrome de Hubris, que es un síndrome muy típico del poder, la intoxicación del poder. No es un cuadro psiquiátrico, no es un psicópata, como la gente piensa en la calle».

Cabrera detalla que este síndrome cambia por completo la química del cerebro, pudiendo generar una pérdida de contacto con la realidad, debido a que se genera un «muro» que hace que lo que se percibe sea diametralmente opuesto a los hechos fácticos.

«Está intoxicado de poder. El poder cambia el cerebro, cambia la dopamina, el cortisol, la testosterona, lo cambia todo y, cuando te intoxicas de poder, cambias el contacto con la realidad, haces un muro a tu alrededor, te crees que la realidad es una y es otra y sobre eso siempre pivota Pedro Sánchez».

Detalla que ese manual de resistencia que constantemente aplica el líder del PSOE viene de su madre. Señala que esa resistencia, más la intoxicación del poder, hace que aguante todo negándolo:

«La resistencia a todo, que es su madre, su núcleo de resistencia es su madre. La gente no indaga en la familia de los que son presidentes y ahí está la fuerza, la resistencia, la resiliencia. Por eso, este hombre, en este instante, está intoxicado de poder. ¿Y eso qué significa? ¿Ha perdido la olla? No, simplemente tiene su realidad, se atiene a esa realidad y punto, resiste, niega todo y, hasta que no caiga una losa sobre él, no se irá».

Insiste en que «algo pasa» en la cabeza del presidente del Gobierno y que su actitud es llamativa para cualquier profesional de la salud mental: