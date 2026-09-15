El juez Villegas desvela la importancia de implementar una medida excepcional en Ceuta para resolver la crisis: «Es mucho más rápido»

La invasión de Ceuta es una de las peores crisis que ha atravesado España en este siglo.

Y la cosa se complica por la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez.

En Espejo Público analizaban la situación de la ciudad autónoma y cómo se podría solucionar. Para ello, han contado con el magistrado Jesús Villegas para conocer qué medidas podrían implementarse en lo legal.

El secretario de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial ha sido claro al señalar que existen mecanismos que podrían ayudar a aliviar la situación.

«Mire, si decretamos el estado de excepción, tenemos más herramientas legales. ¿Qué herramientas legales? Una de ellas: a los inmigrantes se los puede confinar en un determinado territorio, se pueden establecer toques de queda y luego el procedimiento de expulsión es mucho más rápido, más sencillo, más ágil».

Además, recuerda que él ha defendido desde sus redes sociales que se implemente la acción para afrontar la crisis.

¿Qué pasaría si Marruecos atacase Ceuta y Melilla?

En el espacio de Antena 3 también contaron con la participación del general de brigada retirado y exdirector de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros, para conocer su posición sobre la situación en la ciudad autónoma.

Además de criticar la labor del Gobierno de Sánchez y recordar cómo a los militares no los quieren hasta que tienen «el agua al cuello», también señaló que defender Ceuta y Melilla es complicado desde dentro, por lo que hay que «meterle un bocado al territorio marroquí». «Necesariamente tienes que entrar por territorio marroquí para defenderlas».

Tras la participación de Ballesteros, Villegas añadió su punto de vista sobre si hubiera una guerra con Marruecos por una invasión de las ciudades autónomas y los escenarios que desencadenaría.

«El general ha sido muy comedido por su posición. Ahora yo voy a contar algo que se puede consultar en fuentes abiertas, es materia desclasificada: Melilla es muy difícil de defender. Los militares asumen que caería. ¿Significa eso que se la vamos a dar a Marruecos? No. Hay planes de contingencia para contraatacar».

Detalla que hay distintos planes militares que abordan esta situación. Algunos incluso han trascendido al público.

«Hay quien ha barajado la posibilidad de tomar alguna ciudad marroquí, en concreto, Tánger, y negociarla a cambio de Melilla. Esas son fuentes abiertas».

Su conclusión es contundente: «España aplastaría militarmente a Marruecos. Nuestros militares son excelentes, por eso Marruecos no se atreve, pero estamos preparados por si eso sucediese».