Nacho Abad arremete contra los borregos sanchistas que callan sobre Ceuta: «Están colaborando»

Sin medias tintas.

Y es que la situación no amerita menos.

El presentador de En boca de todos, Nacho Abad, ha arremetido duramente contra el presidente del Gobierno, pero ha aprovechado para atizar a los que defienden a Pedro Sánchez. Su mensaje resuena tanto en la rémora de activistas que acuden a las tertulias a defender lo indefendible y, especialmente, como en los cargos medios y altos del PSOE.

En primer lugar, recordó el lema «dimitir no es un nombre ruso», popularizado en las protestas del 15-M. Y que, sin importar la gravedad de la situación, nadie del Gobierno es capaz de renunciar pese a quedar señalados: como en los múltiples casos de corrupción, la tragedia de Adamuz, los guardias civiles muertos en Barbate, la cesión del Sáhara, la entrada de Delcy o cualquiera de los múltiples escándalos que han definido estos ocho años de Gobierno sanchista.

«Carlos Solchaga, ministro socialista y que no había cometido ningún delito, dimitió por haber confiado en Mariano Rubio, que era el gobernador del Banco de España involucrado en un escándalo de corrupción. En 1999, el socialista Josep Borrell era candidato del PSOE a la Presidencia, no había cometido ningún delito, pero dimitió porque dos de sus personas de confianza en Hacienda estaban implicadas en una investigación por fraude fiscal. En 2018, Màxim Huerta, ministro de Cultura y Deporte en el primer Gobierno de Pedro Sánchez, no había cometido ningún delito, pero dimitió porque, después de ser nombrado, se supo que Hacienda le había sancionado en una discrepancia de criterios en su declaración de la renta. En 2018, la ministra de Sanidad, Carmen Montón, dimitió por el presunto plagio en un máster de un trabajo en la Universidad Juan Carlos».

Tras rememorar estos casos de responsabilidad política, incidió en que hasta 2018, en el primer Gobierno del líder del PSOE, se «conjugaba» algo tan importante en democracia como es la responsabilidad política.

«Es una obligación, no es un capricho. Los políticos deben rendir cuentas de sus decisiones frente a los ciudadanos, deben dar cuenta de sus errores. Un político debe ejercer la responsabilidad política».

Abad incide en que la falta de asunción del mínimo exigible daña la salud democrática y que al presidente «le importa un bledo» tanto la democracia como el daño que hace a su partido y a su país.

«Un político que está dañando la confianza de los ciudadanos en las instituciones debe irse a su casa. Un político que miente debe irse a su casa. Un político que falsea información debe ejercer su responsabilidad política. Es obvio que Pedro Sánchez no sabe lo que es la responsabilidad política y tampoco la ejerce. Le importa un bledo la salud de nuestra democracia, la polarización y el daño que está haciendo a España y a su propio partido. Le está haciendo un daño enorme al Partido Socialista».

Pero el presentador de Cuatro fue más allá de cargar nuevamente contra el marido de Begoña e incidir en su falta de valores, y pasó a señalar a los otros responsables de la crisis: los que sostienen al presidente dentro del PSOE y que también tienen responsabilidad política en todo lo que está pasando.