Patricia Cerezo suelta lo más grande sobre Belarra y Montero y hace que Pablo Fernández huya del debate sobre Ceuta: «¡Mamarrachas!»

Lágrimas de cocodrilo.

Y es que tiran la piedra, pero cuando se la regresan, se hacen las víctimas.

El tertuliano podemita Pablo Fernández entró en En boca de todos para un careo con la influencer Ada Lluch para hablar sobre la situación en Ceuta. En el espacio de Cuatro, trataban sobre cómo están viendo la situación desde fuera de nuestras fronteras.

Sin embargo, apenas iniciar el debate, el podemita fue al ataque personal, intentando descalificar a Lluch por ser trumpista. «Yo puedo decir que es trumpista y colabora con un periódico que es una basura», afirmó tan tranquilo.

Sin embargo, la respuesta no vino de parte de la víctima, sino desde la mesa del plató.

La periodista Patricia Cerezo no tragó con la hipocresía y el desprecio del político de extrema izquierda y le echó en cara que juzgara a alguien simplemente por ser compañero de alguien.

«Si quieres que demos aquí todos la opinión de con quién colaboran o trabajan, a mí me parece que Ione Belarra y Irene Montero son unas mamarrachas y tú compartes partido con ellas. Entonces, si nos ponemos a faltarnos el respeto, Pablo…».

Fernández sacó a pasear el victimismo más patético con una impostada indignación: «Espero que rectifiques porque esos insultos yo no los permito», para después pasar a la amenaza: «Si no rectificas tu insulto, me voy a ir».

Cerezo no cayó en la trampa del podemita y le clavó otro zasca: «Ya soy mayorcita y te aseguro que no le hago caso ni a mi madre».

Ante las reiteradas amenazas de irse si no rectificaba, la periodista exigió que no faltara el respeto a los demás.

Al verse señalado, el podemita aseguró que no había faltado el respeto a nadie, sino que había hecho una «reflexión política».

«En mi presencia no se insulta a dos compañeras mías porque no se insulta a dos compañeras mías. O rectificas, Patri, o yo abandono la conexión».

Sin embargo, la colaboradora se reafirmó en su postura:

«Pero cómo voy a rectificar lo de mamarracha, si es lo que ha hecho, que está diciendo que hay unos chavales con chancla en el…».

Al ser cortada por las amenazas de abandonar la conexión, Cerezo sentenció al podemita:

«A mí no me amenaces, Nacho, es tu programa».

«Este tío viene amenazando e insultando siempre a todo el mundo», añadió Bárbara Royo.