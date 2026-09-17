Un almirante desvela la razón por la que Sánchez es tan sumiso con Marruecos: «Está demostrado»

El almirante retirado Juan Rodríguez Garat ha lanzado una de las críticas más duras y personales contra el Gobierno de Pedro Sánchez al comparar su forma de gestionar la crisis de Ceuta con las técnicas de propaganda utilizadas por Vladimir Putin en Ucrania y por Donald Trump respecto a Irán. En una intervención en Espejo Público, Garat aseguró que el Ejecutivo español recurre a “la misma técnica”: falsear las noticias para que parezca que su política tiene éxito.

La intervención del almirante se produjo en el contexto de un debate sobre la posible existencia de un plan de contingencia militar ante una hipotética invasión de Ceuta y Melilla por parte de Marruecos. El magistrado Jesús Villegas había afirmado en el mismo programa que España “aplastaría” militarmente a Marruecos y que algunas de esas acciones se encontraban en “fuentes abiertas”. Garat, con experiencia en defensa y estrategia, matizó esas afirmaciones. Reconoció que existen planes actualizados de defensa, pero negó que estén disponibles en fuentes abiertas y cuestionó su eficacia en el escenario actual, dominado por misiles balísticos y drones.

El almirante incide en la complicada relación con el país vecino e incide en que la guerra híbrida inició desde hace mucho. Aunque destaca que lo de Ceuta tiene una gran diferencia con o que ocurrió en el Sáhara, ya que Ceuta y Melilla son parte integral de España. Además, señaló el año 2021, con el salto masivo de la valla de Ceuta, como el momento en que Marruecos intensificó sus reclamaciones y su estrategia de presión híbrida.

«Marruecos está en una guerra híbrida con España desde por lo menos la Marcha Verde, aunque lo ocurrido en Ceuta no tiene nada que ver con eso, ya que el Sáhara no es una provincia española, sino una colonia, y Ceuta y Melilla son parte de nuestro país».

Respecto a la actuación del Gobierno, Garat fue contundente: las “políticas de apaciguamiento” han fracasado. Recordó que en el pasado España cedió el Sáhara “para conseguir una paz” con Marruecos, una decisión que, a su juicio, no debería haberse tomado. Y añadió una acusación directa: “Para evitar que la izquierda política del PSOE pida responsabilidades, el Gobierno niega la evidencia”. Es en ese punto donde introdujo la comparación que más puede irritar a Moncloa: el Ejecutivo actúa como Putin o Trump, negando el fracaso y manipulando la información para presentar como exitosa una política que, según él, no lo es.

Garat también restó credibilidad a las teorías conspirativas sobre el caso Pegasus. Según el almirante, si Marruecos dispusiera de “secretos inconfesables” sobre el presidente Sánchez, “no se los quedaría para él solo, lo tendría Trump”. Con esta afirmación desvinculó la crisis migratoria de posibles chantajes personales y la enmarcó en una estrategia de presión geopolítica más amplia.

Las palabras del almirante llegan en un momento especialmente sensible para el Gobierno, que se enfrenta a críticas por su gestión de la crisis de Ceuta, las agresiones a militares y la falta de una respuesta firme ante lo que muchos consideran una instrumentalización de la migración por parte de Rabat. Al equiparar la comunicación del Ejecutivo con las de líderes como Putin y Trump, Garat no solo cuestiona la eficacia de la política exterior española, sino que pone en duda la honestidad informativa del propio Gobierno. La comparación, formulada por un militar de alto rango retirado, supone un nuevo y molesto dardo dirigido al corazón de la narrativa oficial de Sánchez.