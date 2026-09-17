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EN MAÑANEROS

Jiménez Losantos pone a rabiar a Cintora y al ministro Torres con sus palabras sobre el «cadavérico» Sánchez

«Claro, debe ser que el mal, al disfrutarlo como es mal, pues te va carcomiendo»

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Federico Jiménez Losantos tiene una capacidad tremenda para poner a rabiar a la izquierda política y mediática con sus reflexiones. Y lo ha vuelto a hacer.

Esta vez ha hecho que Jesús Cintora y el ministro Ángel Víctor Torres se hayan puesto como el bicho del pantano a raíz de unas palabras que pronunció en su programa en esRadio.

El director de Es la mañana incidió en el estado físico del líder del PSOE y mostró su «consuelo» porque en algún momento se «iría por el sumidero» al estar en los huesos. Estima que esto es producto de todo el mal que ha hecho durante estos ocho años en los que ha traicionado todo y a todos.

«Lo único que me consuela es que cada día está más flaco y, a este paso, un día se irá por algún sumidero. Claro, debe ser que el mal, al disfrutarlo como es mal, pues te va carcomiendo. Primero la grasa, luego los cartílagos y llegará pronto a los huesos. Está en los huesos, es una calavera.

Pero la muerte que lleva este tío encima y la que quiere infligir a Ceuta es la muerte que quiere infligir a España como país libre».

El primero en llorar fue el activista sanchista que ahora encabeza el programa Mañaneros 360 en TVE: «La muerte que lleva el presidente del Gobierno encima, es decir, se está llegando a estos puntos en algunos medios de, vamos a llamarlo medios, no diré de qué».

Después, fue el turno del ministro de Política Territorial y Mando Único en Ceuta, que sacó todo el victimismo que tanto gusta a los que tiran piedras y luego esconden la mano. Afirmó que lo que había soltado Jiménez Losantos es una campaña de «deshumanización» y que se está «inoculando odio».

«El odio y la violencia no trae más que más odio y más violencia», afirmó el compañero de Óscar Puente, que en ningún momento ha reprobado las salidas de tono e insultos de su camarada.

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