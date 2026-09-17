Soto Ivars retrata a los lacayos mediáticos de Sánchez por su hipocresía con Ceuta: «Estoy fascinado»

El escritor Juan Soto Ivars ha atizado a la ‘Brunete pedrete’ por el tratamiento mediático que han realizado desde la invasión y durante los más de 45 días posteriores. En Horizonte trataban los ataques y acosos de algunos migrantes a periodistas que hacen su labor.

En particular, citaban el caso del periodista de laSexta que acudió a la playa del Trampolín para cubrir un hecho, pero tuvo que huir cuando le lanzaron piedras. Ivars recordaba que este no era ni el único ni el primer caso.

El autor de Esto no existe hacía énfasis en cómo están reaccionando los medios afines al Gobierno de Sánchez ante estas agresiones y cómo, pese a estar grabadas por cámaras y varias en directo, lo obvian o lo minimizan.

«El tratamiento mediático, que estos episodios delante de las cámaras producen o no producen, ya sabéis que yo soy el corresponsal de la televisión de pago, no ha habido especiales en televisión española sobre la violencia contra los periodistas, que sí hay cuando Vito Quiles hace alguna cosa o algún facha les insulta o grita algo contra el presidente, ahí sí se hace un especial sobre los periodistas que ya no pueden trabajar y se emiten programas enteros dedicados a la violencia contra los periodistas, esta vez no».

Particularmente llamativa para Soto Ivars fue la agresión sexual que sufrió una reportera de TVE en directo, cuando le tocaron el culo, y que, en el caso del cámara de laSexta, iban a cubrir la noticia de una chica tirada en el suelo. Pero ambos detalles pasaron al olvido rápidamente.

«Yo me preguntaba cuando vi ese momento del culo, pero es que también en el de laSexta fue muy muy importante ver lo que estaba diciendo el periodista antes. Dijo no estamos aquí en la playa porque parece que hay una chica inconsciente tirada en el suelo, uy uy que me están tirando piedras, corred, corred y entonces en el plato decían bueno le están tirando piedras esto no puede ser y lo de la chica tirada en el suelo como que desaparecía».

Ante tanta hipocresía, Soto Ivars solo puede sentir una cosa: