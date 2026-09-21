Ana Rosa atiza a Pedro Sánchez por su última ‘genialidad’ con Ceuta invadida: «¡Cara de cemento armado!»

Ana Rosa ha reflexionado en su editorial de este lunes, 21 de septiembre, sobre la última ‘ocurrencia’ del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: irse a la ONU a hablar sobre inmigración mientras Ceuta se encuentra colapsada tras la invasión de hace casi dos meses.

«Paren máquinas. Pedro Sánchez se va a Naciones Unidas a explicar al mundo su modelo migratorio. ¡Atención!, repetimos bien despacio para que se entienda y no suene a broma macabra. Sánchez se va a explicar su modelo migratorio a la ONU».

Tras esta introducción, la presentadora de Telecinco muestra toda su indignación ante este nuevo acto de cinismo por parte del líder del PSOE.

«Hay que tener la cara de cemento armado para irse a ese escaparate del mundo, que es la Asamblea General de Naciones Unidas, para sacar pecho sobre lo que está pasando en nuestro país».

Ana Rosa incide en que Sánchez debería exponer ante el organismo internacional todo lo que no hay que hacer, debido a que su nefasta gestión es un manual de cómo empeorar una crisis.

«Lección número uno. Cambiar el nombre de violación territorial por crisis migratoria. Lección número dos. No hacer caso a los servicios de inteligencia cuando avisen de que el país va a ser invadido, mirar para otro lado y negar que había informes avisando de la invasión. Lección número tres: visitar la ciudad invadida durante una horita escasa y luego marcharse de vacaciones a una isla a bucear. Eso sí, conectarse una vez al día con el ordenador, con los ministros. Eso sí, con las chanclas y las bermudas y, en la parte de arriba, para una foto, una camisa porque quedaba raro. Lección número cuatro: mentir sobre las cantidades de inmigrantes que se han quedado en la ciudad. Primero decir que son 5.000, luego matizar que son 10.000, aunque en realidad podrían ser 20.000. Meter a los inmigrantes en chabolas y luego llevarlos a carpas en el puerto junto a los depósitos de combustible».

Tras enumerar estas lecciones que nos ha dado el jefe del Ejecutivo sobre cómo no gestionar una crisis, Ana Rosa añade: