Nacho Abad acorrala a Sánchez al desvelar la razón de la suspensión del partido de España en Ceuta

Contundente.

Nacho Abad se ha mostrado indignado por la suspensión del partido de la selección española sub-20 en Ceuta y señala al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el responsable de esta decisión.

El presentador de ‘En boca de todos’ (Cuatro) ha incidido en cómo la estrategia de Moncloa y Ferraz de enviar a ministros de ‘turismo’ a la ciudad autónoma tiene como fin ser «un trapito rojo para torearnos» y señalar a Grande-Marlaska, Mónica García o Ángel Víctor Torres como responsables de la crisis, cuando el responsable del caos es «el número uno, el ‘one’, Pedro Sánchez».

Abad estima que esta decisión de impedir que se juegue en la ciudad autónoma desvela una acción para evitar que la situación en Ceuta trascienda internacionalmente. Además, busca evitar imágenes como la de un estadio lleno de banderas de España.

«¿Saben ustedes? Quieren desviar el tiro otra vez y quieren desviar el tiro porque, al impedir el partido de la sub-20, lo que se quiere es evitar la proyección internacional de una España que también es Ceuta. Se quiere evitar una Ceuta llena de banderas españolas, de camisetas españolas y eso asusta a Pedro Sánchez, que vive arrodillado ante Marruecos».

El presentador afeó que la nefasta gestión del líder del PSOE esté acabando no solo con la convivencia en la localidad, sino con la economía:

«Y mientras mete a los inmigrantes en el puerto, eso significa hundir al puerto, hundir los negocios del puerto y hundir la propia economía del puerto de Ceuta. Lógicamente, a los barcos que entran allí a llenar sus depósitos de gasoil, se les dice: ‘Oiga, seguridad, tiene que aumentar usted la seguridad’. ¿Por qué? Porque ahí pueden entrar en sus barcos polizones. ¿Y qué hacen los barcos? Pues, oye, si yo tengo que estar aumentando mi seguridad, pues me voy a Tánger, al puerto de Marruecos, que nos está robando el negocio».

Por último, Abad lanzó una propuesta a los ceutíes: llenar la ciudad de banderas de España para reivindicar su españolidad y para que, en todas las imágenes de medios, trascienda ese sentimiento de los caballas.