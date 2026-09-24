Ana Rosa, Chicote, Blasco, Sotillos y Taleb Alisalem se descojonan del ministro Torres por la «estupidez» que suelta sobre las joyas de Zapatero

Para mear y no echar gota.

Y es que ya no saben ni qué decir para defender lo indefendible.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha intentado restar importancia a las joyas «sin uso ni destino» del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con una desafortunada comparación.

Durante una entrevista en La Radio Canaria, al ser preguntado por las joyas, de las que todavía no ha aportado su origen y sobre las que ha cambiado de versión varias veces, intentando colar ahora que son un regalo de Arabia Saudí —cosa que negó desde el principio a través de su portavoz, Luis Arroyo—, el ministro de Pedro Sánchez dio una respuesta chanante:

«¿Qué ocurre si le regalan una caja de productos típicos a un representante público para que los deguste? ¿Qué hay que hacer al respecto?».

Tras esto, afirmó que se deben «regular todas estas cosas», insistiendo en que deben ser «iguales para todas las administraciones y que haya transparencia por parte de todos los representantes públicos, entre todos, sin populismo».

Al escuchar esto, Ana Rosa no pudo aguantar la mezcla de indignación y vergüenza ajena ante semejante respuesta:

«¿Qué puede salir mal en Ceuta, este señor es el mando único? Yo he escuchado estupideces últimamente, sin límite, pero comparar las joyas de Zapatero con una caja de polvorones o de peladillas. ¡Es una caja de peladillas!».

Pero no fue la única que se burló de las declaraciones de Torres. Los tertulianos que la acompañaban en la mesa Javier Chicote, Alberto Sotillos, Isaac Blasco y el activista saharui, Taleb Alisalem también intervinieron para burlarse del disparate que había soltado el ministro.