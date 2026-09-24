Ayuso retrata al «cobarde» Sánchez por su obsesión con ella: «Si fuera Begoña, estaría mosqueada»

No se ha escondido.

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado en el programa En boca de todos para hablar de diversos temas de actualidad, incluido el polémico caso del desahucio de Maricarmen, la mujer octogenaria que fue desalojada de su vivienda ayer.

La popular ha atizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por usarla como un comodín ante cualquier caso de corrupción o mala gestión que sucede en el país:

«¿Si todo lo que ocurre en España es mi culpa, para qué está este Gobierno de inútiles?»

En este sentido, ha soltado una frase tremenda ante la aparente obsesión del líder del PSOE con ella:

«Si fuera Begoña, estaría mosqueada».

Ha cargado duramente contra la pareja presidencial al afirmar que todo de lo que le acusan a ella es una proyección de sus vergüenzas. Ha incidido en que ella, a diferencia del presidente y de tantos ministros, ha estudiado en la pública, no es propietaria y ha vivido de alquiler desde los 25 años.

«Estos no se han relacionado con nada que no sea el negocio de las saunas o de lo regalado. Han crecido en un mundo en el que el mérito no cuenta y por eso creen que son dueños de todo».

En cuanto al polémico desahucio de Maricarmen, ha acusado tanto a Sánchez como al resto de la izquierda política y mediática de mentir y usar el caso para intentar «deshumanizarla».

Ha recordado que el desalojo se produjo debido a una ley aprobada por Felipe González y que ni el Gobierno de Rodríguez Zapatero ni el de Sánchez han hecho nada por cambiarla. También ha afirmado que ella no tiene competencias para cambiar la resolución del Supremo.

«El presidente es un cobarde. Intentan usar el caso de esta mujer, vulnerable, para deshumanizarme al enfrentarme a ella».

Además, señaló la ironía de que ahora reivindiquen una ley promulgada por Franco.

«La izquierda pide que se aplique una ley franquista. Lo cierto es que la ley de Felipe González es la que se está aplicando. Zapatero y Sánchez no hicieron ni han hecho nada por cambiarla».

En cuanto a las acusaciones de que no han hecho nada, dijo que desde el Ayuntamiento y la Comunidad han ofrecido soluciones para acoger a la mujer, pero que ella no aceptó esas propuestas.

Lamentó que este caso sea uno de muchos casos, al poner sobre la mesa que se están produciendo 25.000 desahucios anuales y que la mayoría se producen en Cataluña, gobernada por los socialistas. Muy lejos se encuentra Madrid.