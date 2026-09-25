Bea Talagón y Jorge Calabrés desarman el relato de la izquierda sobre Maricarmen con un tremendo zasca a Carlos Bardem

El caso del desahucio de Maricarmen se ha convertido en el tema del momento y no es para menos: una mujer de 87 años ha sido desahuciada de su vivienda. Algo que no puede dejar indiferente a nadie con una pizca de humanidad.

Sin embargo, el caso es mucho más complicado que el reduccionismo que hace la izquierda entre una pobre mujer y un fondo buitre. Y en Horizonte han analizado el tema de forma adulta, exponiéndolo desde todos los ángulos.

Bea Talagón ha ofrecido todos los detalles que rodean el caso y cómo se ha llegado finalmente al desahucio y lo que deja en evidencia —además de las fallas del sistema— es la hipocresía supina de la izquierda, que ha utilizado a la mujer como un arma arrojadiza contra la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

«A cualquier ser humano con sentimiento, con decencia, con humanidad, le parte el alma ver a Mari Carmen, de 87 años, saliendo en una camilla y sabiendo que esa señora hoy ha pasado la noche en el hospital y tiene que encontrar un lugar donde guarecerse, que es la familia que le va a acoger en Segovia, ¿de acuerdo? Pero tiremos del hilo, ¿qué ha pasado aquí? (…) Son un montón de alarmas que a mí me indignan y entonces me hacen tirar del hilo y entender lo que ha pasado aquí».

Destaca que Maricarmen no era una okupa, pagaba religiosamente su renta, pero lo cierto es que no estaba amparada por la ley para estar en esta vivienda. En este sentido, recuerda que hay una sentencia del Tribunal Supremo que avala la de la Audiencia Provincial y que reconoce que la subrogación del alquiler que había heredado de sus padres ya se había extinguido debido a una ley aprobada por Felipe González.

Pese a esto, y a diferencia de otros casos igual de dramáticos, como el de Olga —que se suicidó tras ser desahuciada hace cinco meses, después de haber denunciado su situación en el Parlamento catalán—, en el caso de Maricarmen la izquierda sí se ha movilizado y ha tomado las calles para mostrar su indignación. Una movilización que no se produjo en el caso de Olga ni tampoco ante los miles de desahucios que se producen cada mes, la mayoría en Cataluña.

«Tengo la intuición de que la han utilizado y eso me molesta. Por lo que estoy viendo, tengo la intuición de que han utilizado a esta pobre señora y no se han preocupado realmente por ella», reflexionó Talagón.

Aquí intervino Jorge Calabrés, que ahondó en la hipocresía en torno a este caso por parte de figuras mediáticas como Carlos Bardem, que ni siquiera tuvo el mínimo detalle de aprenderse el nombre antes de hablar en la manifestación antidesahucio.