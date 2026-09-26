Frank Cuesta se aleja de las redes, pero prepara su regreso a la televisión con toda su familia

Frank Cuesta está dispuesto a reducir al mínimo su presencia en redes sociales, pero eso no significa que vaya a desaparecer de la pequeña pantalla. El conocido aventurero ya tiene entre manos un nuevo proyecto televisivo que volverá a situarle en el terreno de la aventura, aunque esta vez con un importante cambio de roles.

Durante su intervención en El verano se mueve, Cuesta explicó que trabaja en un formato que contará con la participación de su mujer y sus hijos. La propuesta estaría encaminada a llegar a Mediaset, aunque por el momento las conversaciones no se han cerrado y todavía no existe un acuerdo definitivo sobre su emisión.

Una de las principales novedades del proyecto estará precisamente delante de las cámaras. Cuesta dejará parcialmente el protagonismo para ponerse detrás de ellas y participar como cámara. Uno de sus hijos, por su parte, ocupará el puesto de presentador, tomando así el relevo del papel que durante años desempeñó el propio aventurero en Frank de la jungla.

Todavía no hay una fecha confirmada para el estreno ni se conocen demasiados detalles sobre el contenido del programa. Lo que sí parece claro es que se tratará de una aventura compartida en familia.

El propio Cuesta se mostró especialmente ilusionado con la idea y dejó claro que el proyecto tendrá un marcado carácter familiar: todos participarán de una u otra manera en esta nueva aventura televisiva.