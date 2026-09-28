Aldama ‘sentencia’ a Sánchez y a Zapatero por los chanchullos: «Hay pruebas, irán a la cárcel»

Cada vez que habla, tiembla Moncloa y Ferraz.

Y es que Víctor de Aldama sabe muchas cosas que todavía no han trascendido y que están siendo investigadas en la causa secreta.

En su visita al plató de El programa de Ana Rosa, el comisionista de la trama de corrupción socialista conocida como caso Koldo no decepcionó. Abrió varios melones y dejó una cantidad de frases que deben estar haciendo sudar a más de uno en el Gobierno de Pedro Sánchez y en las filas del PSOE.

Desveló cómo, gracias a sus gestiones, permitía al régimen chavista seguir vendiendo su petróleo pese al bloqueo de Estados Unidos y a las sanciones impuestas por Washington a Rusia. Y admitió que ganó un dineral con estas operaciones, en las que entra en juego la sociedad suiza Pegaso Energy, que tiene nexos con la rusa Kvarta Ltd.

Pero también reflejó la cercanía que tuvo con la dictadora Delcy Rodríguez, en ese momento vicepresidenta de Maduro, que le llama «Vic». En cuanto a la relación entre el Gobierno español y el régimen de Venezuela, fue contundente: «En la práctica, yo era el embajador en Venezuela».

Detalló cómo manejaba información del Ejecutivo sanchista debido a su influencia, como el hecho de que sabía que iban a destituir a la entonces ministra de Exteriores, González Laya.

Otra perla fue cuando respondió al señalamiento de delincuente que hizo Sánchez en su contra: «Delincuente confeso, no delincuente. Yo estoy colaborando. Me han condenado. Soy un delincuente confeso, arrepentido, cosa que él, cuando lo imputen y lo condenen, no podrá decir».

«Yo de eso [el dinero] no me he quedado con nada».

Por último, advirtió de que hay muchas pruebas que demuestran la culpabilidad tanto de Sánchez como de Zapatero y del propio Partido Socialista.