Tremendo rifirrafe entre la sanchista Intxaurrondo y la ‘indepe’ Nogueras: «¡Estoy hablando yo!»

A la presentadora sanchista Silvia Intxaurrondo le ha molestado que la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, no le contestara lo que ella quisiera y la ha despedido en directo.

La presentadora de La Hora de La 1 en TVE y la diputada han tenido un fuerte encontronazo en una tensa entrevista a cuenta del decreto de vivienda.

En medio de la entrevista, Intxaurrondo afeó que la política no respondiese de forma concreta a sus preguntas. Por su parte, Nogueras criticó a los medios que buscan titulares de 15 segundos.

Esto encendió a la activista sanchista, que se mostró indignada y recriminó que la política se tomara varios minutos en ofrecer sus respuestas.

«Lo de los titulares de 15 segundos no lo dirá por mí, ¿no? Porque lleva usted hablando sin parar más de tres minutos en cada respuesta. Y eso que todavía no me ha respondido a la primera».

Nogueras consideró que es buena y normal la discrepancia y estimó que había respondido a las cuestiones formuladas.

Intxaurrondo mostró su verdadero rostro de comisaria política del sanchismo, que esconde bajo una imagen de buenas formas. Y, al mejor estilo de su amo Sánchez, cargó contra la independentista con una sonrisa:

«No. Usted sabe que en este programa no cortamos a la gente, le permitimos aportar el contexto y que se expliquen. Discúlpeme, estaba hablando yo».

Tras el impasse, volvieron al tema del decreto de vivienda, que terminó siendo dos. Y, al seguir cada una en sus trece, la presentadora cortó a la diputada y la «emplazó» a otra entrevista en la que sí respondiera a las preguntas.

«Que yo no conteste lo que usted quiera que yo conteste no quiere decir que no le conteste», soltó la de Junts.

El encuentro terminó con la tensión al límite y sin que ninguna de las dos diera su brazo a torcer. Intxaurrondo insistió en reprochar a Nogueras que no respondiera a sus preguntas, mientras la diputada se mantuvo firme en su forma de contestar.