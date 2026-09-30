Varsavsky hunde al Gobierno Sánchez por los decretos Maricarmen: «Crean más pobres porque viven de ellos»

El empresario Martín Varsavsky ha vuelto a cargar con dureza contra el Gobierno de Pedro Sánchez. En su intervención en Espejo Público, el fundador de varias compañías tecnológicas no dejó títere con cabeza al analizar los nuevos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros y que se votarán este viernes en el Congreso.

Su diagnóstico fue demoledor: las medidas de la izquierda «crean más pobres porque viven de ellos» y critica que el Ejecutivo presente los decretos como una solución urgente, pero considera que son parte del problema: medidas que restringen la oferta, estimulan la demanda y, en última instancia, generan más pobreza.

Varsavsky enmarcó sus críticas en un contexto de crisis profunda del Ejecutivo.

En este sentido, incide en que «el gobierno está roto, ya no tiene apoyo por ningún lado e inclusive ahora los que están dentro», aludiendo a las recientes llamadas a la movilización de la vicepresidenta Yolanda Díaz contra el Gobierno del que forma parte.

Para el empresario, la situación actual, incluida la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, refleja «la agonía de este gobierno, es un hundimiento».

En cuanto a los decretos de vivienda, impulsados en medio de la polémica por el caso de Maricarmen, la octogenaria desahuciada que permanece ingresada en el hospital Gregorio Marañón, Varsavsky defendió al propietario del inmueble, a quien conoció personalmente horas antes, y rechazó las etiquetas de «fondo buitre y pyme carroñera» que ha utilizado la ‘ministra cacao’, Isabel Rodríguez. Detalló que se trata de una pequeña empresa que solo tiene un solo inmueble y que están siendo acosados.

Sobre la problemática estructural de la vivienda, reafirmó que es una realidad innegable y que «la mayoría de los españoles están ahogados por lo que tienen que pagar». Al mismo tiempo, desmontó el relato de que la culpa es de los «fondos buitres», al recordar que «un tercio de todos los españoles tienen otra vivienda además de la suya».

También rechazó frontalmente las soluciones propuestas por el Ejecutivo:

«Las medidas de izquierdas son soluciones que crean más pobres», sentenció.

Para Varsavsky, la única forma de reducir la pobreza es hacer que la vivienda sea más barata, algo que solo se consigue aumentando la oferta. Comparó la situación española con la de Estados Unidos, donde tiene empresas en Nueva York, California y Texas. Criticó la excesiva burocracia que existe para la nueva vivienda y explicó que en este último estado «es mucho más fácil construir vivienda porque todo es más fácil, lo que lleva a alquileres más baratos». En España, por el contrario, se construyen la mitad de las viviendas que se necesitan cada año, «y eso es después de ocho años de gobierno socialista».

«Ahora se despertaron y dicen que hay un problema de la vivienda», ironizó.

Varsavsky insistió en que la vivienda es un mercado regido por la oferta y la demanda y que actualmente la balanza está completamente inclinada de un lado. Por eso, estima que los decretos del Gobierno, según su análisis, van a reducir la oferta y aumentar la demanda. Detalla que desde 2020-2021 se han creado un millón más de hogares, lo que tensiona aún más el mercado.

Además, vinculó la depresión de los sueldos y el encarecimiento de la vivienda a la «inmigración excesiva».

La frase más contundente llegó al final de su intervención: a la gente de izquierda «le cuesta entender que sus medidas crean más pobres» porque, en su opinión, «la izquierda vive de los pobres».