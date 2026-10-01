Ana Rosa atiza a Sánchez por usar el BOE como herramienta electoral con el patético texto del decreto Maricarmen

Ana Rosa ha cargado duramente contra el decreto Maricarmen publicado en el BOE por el texto, que es más propio de un discurso político que de una normativa y que deja un tufillo a campaña electoral por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

«Han convertido el BOE, el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial Electoral».

La presentadora de Telecinco ha realizado un repaso al decreto ‘Mari’ —el primero de los dos sobre el asunto—, difundido ayer, y ha puesto la lupa en un párrafo vergonzoso:

«Los decretos los ha redactado un activista al que el Gobierno le puso el siguiente reto: “Tienes que meter en un mismo párrafo a Franco, el machismo, los especuladores y a Maricarmen”. Y el activista dijo: “Perdona, sujétame el diábolo”, y escribió: “Mari Carmen Abascal no es solo un número, es una mujer vulnerable de 87 años, víctima de una legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura y de la especulación más voraz”. O sea, lo ha calcado, ¿eh? Así que ya sabéis: si quieres cacao, toma dos tazas. El caso es que a Mari Carmen se le aplicó una ley aprobada por el Gobierno socialista en 1994».

Además, advierte de que todavía falta por ver a fondo el decreto ‘Carmen’, el segundo que se ha publicado esta mañana en el BOE.

«Los decretos contemplan medidas como contratos indefinidos o que el casero tenga que indemnizar con 12 meses de alquiler a su inquilino si le renueva. Unas medidas que no van a asustar a los fondos buitre, van a asustar a los pequeños propietarios, que son los que alquilan las casas en España. El miedo hará que saquen sus viviendas del mercado y los jóvenes que hoy se manifiestan en Sol se van a quedar sin oferta, sin casas en las que vivir; igual que la gente mayor, los mayores y las personas vulnerables».

Ana Rosa incide en que la mayoría de los caseros son «gente normal, que se han pasado la vida ahorrando para comprar esas casas» y que, debido a los decretos y a las declaraciones del Gobierno, que, además de insultarles, han llegado hasta a plantear la posibilidad de expropiar, van a vender los inmuebles o los dejarán vacíos al sacarlos del mercado del alquiler.

«El escudo social lo tiene que poner el Estado, no el pequeño propietario. Y el Estado es el que tiene que construir viviendas sociales que no construye, porque lo único que construye este Gobierno son muros».

Por último, recuerda que van cuatro años sin Presupuestos Generales del Estado, algo fundamental para impulsar cualquier política de vivienda.