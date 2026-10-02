Juan del Val hunde a Pedro Sánchez por su trampa con los decretos Maricarmen: «Es absolutamente perverso»

Juan del Val no se ha cortado ni un poco a la hora de opinar sobre el problema de la vivienda y los decretos Maricarmen aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros, publicados en el BOE y sometidos a votación hoy en el Congreso.

En su intervención en el programa El Hormiguero, el escritor se ha mostrado contundente contra el Ejecutivo sanchista.

Estima que los textos rompen el equilibrio entre los inquilinos y los caseros.

«Hay gente que está de acuerdo, pero otra no porque considera que las medidas son contraproducentes».

Pero Val centra su crítica en un aspecto que va más allá de las propias medidas: lo que esconden detrás.

«¿El PSOE piensa, de verdad, que es bueno votar el segundo decreto? ¿Óscar Puente considera que tiene que haber un alquiler indefinido?».

El tertuliano señala que todo es una pantomima y una estrategia política, pero que, en verdad, no les interesa ni resolver el problema ni la situación de los españoles que no tienen techo.

«Le da igual el problema de la vivienda porque no sabe ni en lo que cree. Hay que quedar bien y buscar una cierta movilización de la calle. Es una pena, evidentemente».

Y, como muestra de que todo es una jugada política que no va de resolver la crisis habitacional, pone el acento en el absurdo de dividir en dos los decretos presentados, sabiendo que el segundo no se iba a aprobar en ningún momento.