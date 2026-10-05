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Nacho Abad adelanta la campaña que lanzará el marido de Begoña: «Se olvidará de Ceuta»

«Ahora dirá que los malos son los de la derecha, que les quieren robar las viviendas»

Nacho Abad adelanta la campaña que lanzará el marido de Begoña: «Se olvidará de Ceuta»
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Lo tiene claro.

El presentador de En boca de todos, Nacho Abad, ha reflexionado sobre el adelanto electoral anunciado a primera hora por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha adelantado lo que hará durante la campaña electoral, iniciada con el mitin del anuncio.

El periodista considera que el presidente del Gobierno «es muy largo y muy listo».

Y ha adelantado cuáles serán sus líneas maestras en la campaña electoral: pondrá «la vivienda en el centro de la diana».

«Se olvidará de cómo no defendió Ceuta, de cómo ha abandonado a sus compatriotas, de la corrupción que le rodea a él y a su partido, de los sicarios de las cloacas, de las joyas de Zapatero y de toda la podredumbre en la que han convertido a este Gobierno».

Incide en que el marido de Begoña «se va a subir a ese caballo blanco y alzará la bandera de ‘vivienda barata y casas para todos’», como si no hubiese estado gobernando estos últimos ocho años.

«Ahora dirá que los malos son los de la derecha, que les quieren robar las viviendas», ha sentenciado Abad.

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