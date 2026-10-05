Nacho Abad adelanta la campaña que lanzará el marido de Begoña: «Se olvidará de Ceuta»

Lo tiene claro.

El presentador de En boca de todos, Nacho Abad, ha reflexionado sobre el adelanto electoral anunciado a primera hora por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha adelantado lo que hará durante la campaña electoral, iniciada con el mitin del anuncio.

El periodista considera que el presidente del Gobierno «es muy largo y muy listo».

Y ha adelantado cuáles serán sus líneas maestras en la campaña electoral: pondrá «la vivienda en el centro de la diana».

«Se olvidará de cómo no defendió Ceuta, de cómo ha abandonado a sus compatriotas, de la corrupción que le rodea a él y a su partido, de los sicarios de las cloacas, de las joyas de Zapatero y de toda la podredumbre en la que han convertido a este Gobierno».

Incide en que el marido de Begoña «se va a subir a ese caballo blanco y alzará la bandera de ‘vivienda barata y casas para todos’», como si no hubiese estado gobernando estos últimos ocho años.