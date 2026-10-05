Surrealista: una votante de izquierda afirma que Sánchez está «quemado», ¡pero que le votará igualmente!

La cosa es surrealista.

La propia izquierda sabe que Pedro Sánchez es un impresentable y un presidente nefasto que nos ha llevado a una crisis política, social y económica.

¡Y aun así, dicen que le votarán!

En el espacio de Cuatro, En boca de todos analizaban el adelanto electoral y querían saber la opinión de la gente en la calle. Un reportero, desde Sol, entrevistó a una ciudadana llamada Rocío, que se define como socialista.

El presentador Nacho Abad lanzó una pregunta muy clara: «¿A ti te parece que toda la corrupción que asola al Gobierno, mandar sicarios a cargarse a una jueza…? Eso no son tus valores, ¿no?».

La respuesta de la mujer fue negativa, entendiendo que todos estos escándalos son negativos tanto para el partido como para el país. Pero consideró que este tipo de cosas han sucedido en otras formaciones y que eso no sería suficiente para cambiar su voto.

«Pero una cosa son los valores que yo represento y otra cosa es la gente mala que hay en todas partes, lo que hagan con lo que ellos piensan que son sus valores. En todos los partidos políticos ha habido corrupción, ha habido cosas malas. Nos han mentido por todos los lados. Entonces, yo voy a seguir votando al PSOE porque, dentro de las opciones que yo tengo, es la que más me representa».

Además, puso como ejemplo al Partido Popular, que, tras los escándalos de corrupción, se regeneró. Eso sí, en la oposición y no en Moncloa, porque muchos de sus votantes castigaron los comportamientos poco éticos.

«¿Qué pasó con el PP en la legislatura anterior? Que se regeneró, ¿no? Eso dicen, que se regeneró, ¿verdad? Con todos los casos que hubo de corrupción y demás, se regeneró, ¿verdad? Entonces, yo lo que abogo es porque el PSOE haga lo mismo. Yo no quiero que siga Pedro Sánchez. Yo soy votante del PSOE y no quiero que siga Pedro Sánchez».

Además, señala que el presidente-candidato Pedro Sánchez es un líder «quemado» por las mentiras, los escándalos de corrupción y la nula gestión que ha empeorado problemas como la vivienda, la inseguridad o el poder adquisitivo de los españoles.

«Creo que ya está quemado, creo que lo que está haciendo es nada…»

Y, pese a ello, se reafirma y señala que le volverá a votar: