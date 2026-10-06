El juez Villegas, contundente contra Pedro Sánchez y su treta con los decretos Maricarmen: «¡Fraude de ley!»

Pedro Sánchez ha decidido usar la vivienda como punta de lanza electoral, pese a que en sus ocho años de Gobierno ha hecho poco y nada al respecto.

Y como no tiene límites y, fiel a su estilo, retorcerá la legalidad al extremo para cumplir con su objetivo último: permanecer en La Moncloa.

Para ello, como ya ha confirmado, usará la Diputación Permanente —mecanismo que se activa cuando se disuelven las Cortes o en momentos puntuales— para aprobar los decretos Maricarmen, tumbados por el Congreso hace cuatro días, algo que ha encendido las alarmas de los juristas, que estiman que la maniobra, aunque legal, es cuando menos dudosa por su clara intención política.

Uno que no se ha cortado a la hora de analizar la estratagema ha sido el magistrado Jesús Villegas.

En su intervención en Espejo Público, el juez ha reflexionado sobre la legalidad y el momento en que se produce la acción de Sánchez.

«Esto es una estrategia más propia de tahúres, propia de los que hacen trampas cuando juegan a las cartas. Vamos a ver, pensemos con la lógica, con el sentido común. Resulta que el Congreso, que es el representante de la soberanía popular, de la voluntad de los españoles, rechaza una propuesta legislativa del Gobierno. Y ahora resulta que una parte de ese Congreso, más pequeñita, menos representativa, la aprueba».

Villegas considera que es una «contradicción que no tiene ningún sentido», sobre la que no hay precedentes, por lo que genera muchas dudas sobre su legalidad y legitimidad.

«Desde mi punto de vista, es un fraude de ley, porque se trata de darle la vuelta a una norma para conseguir un resultado que ya sabemos que no se corresponde con la voluntad de nuestros parlamentarios».

Por esta razón, el juez estima pertinente pedir medidas cautelarísimas para que se paralice la aprobación de la medida.