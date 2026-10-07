Ana Rosa se descojona de la última pifia de Chiqui Montero: «Podríamos llamar a la huelga «mopongo»»

Retratada.

La presentadora Ana Rosa Quintana ha cargado duramente contra la exministra y «mujer más poderosa de la democracia», María Jesús Montero, por su último dislate y contra el presidente del Gobierno por su amnistía a Carles Puigdemont.

«Tenemos notición, Sánchez ha cumplido una promesa: prometió traer a Puigdemont y Puigdemont vuelve. Eso sí, Sánchez prometió que lo traería para rendir cuentas ante la justicia, no lo de ahora».

Ademas, afeó que la jefa de campaña de Pedro Sánchez haya reconocido que la huelga que ha convocado la plataforma Sindicato de Inquilinas y a la que se han sumado los sindicatos Comisiones Obreras y UGT no tiene un fin real, sino que se hace «contra la oposición», un absurdo, ya que las manifestaciones se hacen contra quien gobierna porque son quienes tienen la obligación y el deber de hacer las cosas.

Parece mentira que haya que decir semejante obviedad.

Ana Rosa ha dedicado su editorial a la exministra y a la amnistía del Gobierno de Pedro Sánchez a Carles Puigdemont.

«El sanchismo empieza y acaba con Puigdemont el breve, que fue presidente de la República Catalana ocho segundos. Puigdemont puso la primera piedra de la investidura y Puigdemont pone la losa a la legislatura».

Por eso, ha considerado que el cuento entre el líder del PSOE y el de Junts es propio de un cuento de los hermanos Grimm.

«La historia de Puigdemont y Sánchez es la de Blancanieves y los siete enanitos, que eran los siete votos de Junts. Sánchez se mira en el espejo preguntando: ¿quién es el más guapo del reino? Y le responde el Sánchez de la hemeroteca, diciendo que no es legal, no es bonito aprobar decretos en la Diputación Permanente».

Ana Rosa adelanta que la campaña estará llena de engaños y falsedades: «Nos quedan 53 días de mentiras hasta las elecciones».

Y advierte al dirigente separatista de que el país actual es muy distinto al que conocía cuando faltó a la Constitución al dirigir la acción secesionista. Y aprovechó para dar un repaso a los escándalos que salpican al marido de Begoña:

«Cuando Puigdemont vuelva se va a encontrar con una España que, como diría Alfonso Guerra, no la va a conocer ni la madre que la parió. Se va a encontrar con 141 subidas de impuestos, un 40 % más de inflación, salarios congelados, una ley de nietos que es más bien una ‘ley de cuñaos’. Se va a encontrar a sus negociadores Cerdán y Zapatero imputados, unas ‘moncloacas’ que presuntamente contrataron sicarios, Ceuta invadida, 270.000 desahucios y ni rastro de las 184.000 viviendas prometidas».

Y, tras este breve resumen de los escándalos sanchistas, ha aprovechado para enviar un zasca tremendo a «Chiqui» Montero.