  • ESP
    España América
Televisión

EN ESPEJO PÚBLICO

Melchor León (PSOE Ceuta) sorprende a Susanna Griso confesando a quién votará este 29N

«Soy socialista, soy del partido de toda la vida y no quiero que gobiernen PP y VOX, pero...»

Archivado en: Televisión

Más información

Un mamarracho en la acampada de Sol niega que Ceuta sea española y se lleva una lección de patriotismo de unas mujeres caballas

Un mamarracho en la acampada de Sol niega que Ceuta sea española y se lleva una lección de patriotismo de unas mujeres caballas

El socialista ceutí Melchor León se harta de las faltas de respeto del ‘tonto de las camisetas’: “Estás haciendo el payaso”

El socialista ceutí Melchor León se harta de las faltas de respeto del ‘tonto de las camisetas’: “Estás haciendo el payaso”

Ojiplática.

Así ha quedado Susanna Griso después de que el diputado del PSOE en Ceuta, Melchor León, le haya revelado a quién votará en las próximas elecciones.

O a quién no, mejor dicho.

León ha criticado con dureza la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez, tanto por no evitar la invasión de la ciudad autónoma como por su gestión de la entrada de más de 80.000 personas provenientes de Marruecos.

En su participación en Espejo Público, el vicepresidente de la Asamblea de Ceuta ha atizado al propio presidente y a la izquierda en general por poner el asunto de la vivienda en el centro, llegando incluso a llamar a una huelga, cuando también han menospreciado las manifestaciones en apoyo a la ciudad autónoma.

En este sentido, afirma que la huelga es una acción que forma parte de una estrategia política de cara a las próximas elecciones. Incluso señala que el motivo de la movilización responde a esto, tras el silencio de plataformas y sindicatos durante estos ocho años. «La vivienda es un problema de hace más de 20 años», añade.

Sin embargo, reivindicó que las secciones ceutíes de CCOO y UGT no se sumarán al llamamiento a la huelga porque tienen la misma percepción y lo que reclaman son soluciones a la invasión.

«No creo que se deba instrumentalizar a los sindicatos, y más en unas elecciones generales», destacó.

Tras mostrar su descontento con la inacción del Ejecutivo ante la situación en Ceuta y con la utilización partidista y torticera de problemáticas sociales y dramas como el de Maricarmen, la presentadora le preguntó si, a pesar de todo esto, iba a votar a Sánchez en las próximas elecciones.

«Soy socialista, soy del partido de toda la vida y no quiero que gobiernen PP y Vox, pero, evidentemente, una persona que ha fallado a Ceuta y a toda España… yo no puedo votar a Pedro Sánchez. Votaré a cualquier otra fuerza progresista que se presente al Congreso de los Diputados. Lo digo abiertamente, aunque me pueda costar una sanción por parte de mi partido: no voy a votar al señor Pedro Sánchez, puesto que ha abandonado a Ceuta. No pienso hacer campaña a favor de Pedro Sánchez».

La respuesta sorprendió a Griso por la franqueza, pero quedaba tiempo para un último dardo de León, dirigido a Ada Colau y a Sumar. La exalcaldesa de Barcelona fue propuesta como posible candidata por parte de Más Madrid para la formación de Yolanda Díaz, que cambiará de nombre a Frente Amplio.

El socialista ‘díscolo’ concluyó: «Como voto en Ceuta, votaré a una fuerza progresista que se presente desde Ceuta».

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

AURICULARES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]