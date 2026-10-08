Melchor León (PSOE Ceuta) sorprende a Susanna Griso confesando a quién votará este 29N

Ojiplática.

Así ha quedado Susanna Griso después de que el diputado del PSOE en Ceuta, Melchor León, le haya revelado a quién votará en las próximas elecciones.

O a quién no, mejor dicho.

León ha criticado con dureza la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez, tanto por no evitar la invasión de la ciudad autónoma como por su gestión de la entrada de más de 80.000 personas provenientes de Marruecos.

En su participación en Espejo Público, el vicepresidente de la Asamblea de Ceuta ha atizado al propio presidente y a la izquierda en general por poner el asunto de la vivienda en el centro, llegando incluso a llamar a una huelga, cuando también han menospreciado las manifestaciones en apoyo a la ciudad autónoma.

En este sentido, afirma que la huelga es una acción que forma parte de una estrategia política de cara a las próximas elecciones. Incluso señala que el motivo de la movilización responde a esto, tras el silencio de plataformas y sindicatos durante estos ocho años. «La vivienda es un problema de hace más de 20 años», añade.

Sin embargo, reivindicó que las secciones ceutíes de CCOO y UGT no se sumarán al llamamiento a la huelga porque tienen la misma percepción y lo que reclaman son soluciones a la invasión.

«No creo que se deba instrumentalizar a los sindicatos, y más en unas elecciones generales», destacó.

Tras mostrar su descontento con la inacción del Ejecutivo ante la situación en Ceuta y con la utilización partidista y torticera de problemáticas sociales y dramas como el de Maricarmen, la presentadora le preguntó si, a pesar de todo esto, iba a votar a Sánchez en las próximas elecciones.

«Soy socialista, soy del partido de toda la vida y no quiero que gobiernen PP y Vox, pero, evidentemente, una persona que ha fallado a Ceuta y a toda España… yo no puedo votar a Pedro Sánchez. Votaré a cualquier otra fuerza progresista que se presente al Congreso de los Diputados. Lo digo abiertamente, aunque me pueda costar una sanción por parte de mi partido: no voy a votar al señor Pedro Sánchez, puesto que ha abandonado a Ceuta. No pienso hacer campaña a favor de Pedro Sánchez».

La respuesta sorprendió a Griso por la franqueza, pero quedaba tiempo para un último dardo de León, dirigido a Ada Colau y a Sumar. La exalcaldesa de Barcelona fue propuesta como posible candidata por parte de Más Madrid para la formación de Yolanda Díaz, que cambiará de nombre a Frente Amplio.

El socialista ‘díscolo’ concluyó: «Como voto en Ceuta, votaré a una fuerza progresista que se presente desde Ceuta».