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Nouna Lozano (Hazte Oír) desmonta el relato de Moncloa y Ferraz con el acoso a la jueza Biedma: «¿A quién beneficia?»

«Van a intentar poner ahí el torniquete en una hemorragia»

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La abogada de Hazte Oír, Nouna Lozano, ha adelantado y desmontado en Espejo Público el relato que planea imponer el Gobierno de Pedro Sánchez respecto a uno de los casos más graves de corrupción de todos los que se han destapado.

En este sentido, Susanna Griso inquiría sobre hasta qué punto la cloaca del PSOE podía haber actuado «por libre».

Lozano señaló que el plan de Moncloa y Ferraz es impulsar la idea de que actuaban bajo las órdenes de Santos Cerdán, sin que Sánchez lo supiera. En especial, cuando se pretende hacer creer que Leire Díez es una señora que «pasaba por ahí» y que se hizo pasar por alguien importante en Ferraz.

Incide en que los indicios apuntan a una orden directa que se da desde Moncloa y Ferraz tras los infames cinco días «de reflexión» al conocerse la imputación de su mujer.

Estima que van a usar a Cerdán «como un torniquete para detener la hemorragia»:

«La excusa que va a argumentar el Partido Socialista es que era cosa de Santos Cerdán. Van a intentar poner ahí el torniquete en una hemorragia. ¿Qué ocurre? Que si los periodistas de investigación y los de tribunales hacen el trabajo, que además lo hacen maravillosamente, de analizar la cronología, en qué interés ponen el foco esas cloacas, ¿en qué momentos?, uno se da cuenta de que el interés personal de Santos Cerdán no aparece por ningún lado. Lo que sí que aparece es que la cloaca, presuntamente, tiene interés en dos casos muy concretos: aquellos que afectan al presidente, el de David Sánchez y Begoña Gómez».

Por último, se refirió a la politización de la justicia, algo que denuncian el Gobierno y el PSOE para quitar hierro a la corrupción que señala al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo del marido de Begoña.

«La politización de la justicia, quien la ha llevado a cabo es el Partido Socialista y el Gobierno, poniendo en el foco a los jueces que hacían su trabajo de manera indiscriminada, incluso con ataques desde el Consejo de Ministros. Y además, en paralelo a esos ataques institucionales, estaba la cloaca actuando. Todo ello sin olvidar que en este mismo caso de las cloacas también hay una vía de investigación que afecta a un exministro venezolano, que es Nervis Villalobos, y que, tangencialmente, por ahora, también afectaría al juez Peinado».

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