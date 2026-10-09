Javier Nart revienta de indignación contra el «impostado» Gobierno Sánchez: «Les importa un diablo el problema de la vivienda»

El exdiputado al Parlamento Europeo Javier Nart ha criticado duramente al Gobierno de Pedro Sánchez por su intento de instrumentalizar el problema de la vivienda, agravado durante sus ocho años en La Moncloa, y por el caso de Maricarmen.

«Este Gobierno, que supuestamente es progresista, lo que le importa es el relato, o sea, la apariencia, pero no el contenido. Les importa un diablo a este Gobierno y a los anteriores, hablo también de los del Partido Popular, el problema de la vivienda».

En su participación en el programa La Mesa, Nart estima que las medidas son simple propaganda electoral y que van a redundar en un empeoramiento del problema.

«Cuando se ha producido el escándalo presente, entonces el señor Pedro Sánchez ha saltado de la cama donde dormitaba y ha dicho: “Vamos a hacer un decreto que nos facilite aparentemente”, pero lo que hace es expulsar del mercado a posibles personas que puedan alquilar un piso o bien únicamente alquilarlo a personas que tengan unas garantías extremas».

Afeó a Sánchez su promesa incumplida de construir 250.000 viviendas públicas y resaltó la importancia de este tipo de inmuebles para reducir los precios del mercado, gracias a sus precios competitivos, y evitar o aliviar situaciones de tensión social.

Abundó en este punto, destacando que en Europa hay cuatro veces más vivienda social que en España, y señaló que, durante el boom del ladrillo, el suelo recalificado que correspondió a los ayuntamientos se vendió a empresas en lugar de destinarse a construir viviendas sociales.

«Hablo de ayuntamientos socialistas, populares, republicanos, del PNV, comunistas y la madre que los parió, ¡todos! Lo ponían en el mercado y ganaban un dinero, pero no hicieron vivienda social. Estamos sencillamente ante la impostura de “vamos a hacer algo social”».

Por último, criticó la treta de Sánchez de aprobar, a través de la Diputación Permanente, los decretos Maricarmen que cayeron en el Congreso.