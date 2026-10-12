Netflix estrena ‘Cuando nadie me ve’, un retrato íntimo de Alejandro Sanz

Alejandro Sanz abre las puertas de su mundo más personal en Cuando nadie me ve, una serie documental que invita a descubrir al hombre que existe detrás de uno de los nombres más influyentes de la música en español. Estrenada el pasado 9 de octubre en Netflix, la producción propone un recorrido por las experiencias, los sentimientos y los desafíos que han marcado la vida del artista, tanto dentro como fuera de los escenarios.

A lo largo de tres episodios, el cantante se enfrenta a sus propios recuerdos y reflexiona sobre las distintas etapas de su trayectoria, su identidad, sus raíces flamencas y la evolución de su manera de entender la música. El resultado es una mirada cercana que se aleja de los relatos biográficos convencionales para mostrar una faceta más humana, espontánea y vulnerable del intérprete.

Bajo la dirección de Álvaro Ron, la docuserie combina conversaciones personales, escenas de su vida cotidiana y momentos que hasta ahora habían permanecido alejados de la atención pública. La propuesta permite conocer las inquietudes de Sanz, sus motivaciones creativas y las reflexiones que acompañan a una carrera desarrollada durante décadas bajo la mirada de millones de seguidores.

Uno de los grandes atractivos de la producción es el material que reúne. Con más de 200 horas de grabación y archivos personales exclusivos, la serie reconstruye episodios significativos de la historia del músico desde una perspectiva diferente, poniendo el foco no solo en sus éxitos, sino también en las experiencias que han contribuido a definirlo como persona y artista.

El documental cuenta, además, con la participación de destacadas figuras de la escena musical internacional. Rosalía, Shakira, Juanes, Luis Fonsi, Laura Pausini, Juan Luis Guerra y Nathy Peluso, entre otros, comparten sus impresiones sobre Alejandro Sanz, su talento, su forma de trabajar y la huella que ha dejado en distintas generaciones de artistas.

La producción también dedica espacio a los orígenes musicales del cantante y al papel fundamental del flamenco en la construcción de su identidad sonora. Desde sus primeras influencias hasta los nuevos caminos creativos, el relato muestra a un músico que continúa explorando posibilidades y reinventándose sin perder de vista sus raíces.

Más allá de los escenarios y los reconocimientos, Cuando nadie me ve aborda cuestiones que trascienden la fama: los vínculos familiares, la vulnerabilidad, el paso del tiempo, las decisiones personales y las consecuencias de vivir bajo una exposición constante. La serie plantea así una reflexión sobre el equilibrio entre la figura pública y la persona que busca preservar su intimidad.

El estreno llega, además, en una etapa de intensa actividad profesional para Alejandro Sanz, que continúa ampliando su gira mundial ¿Y Ahora Qué? con nuevas fechas en México y Centroamérica, después de agotar las entradas en la primera fase del recorrido.

Producida por Sony Music Vision en colaboración con Movistar Plus+, la serie cuenta con la producción ejecutiva de Sergi Reitg y Marta Miramón. El guion está firmado por Dani Boluda, María Cabo y Álvaro Ron, quien también asume la dirección.

Con esta propuesta, Alejandro Sanz ofrece una oportunidad poco habitual para acercarse a su historia desde una perspectiva más personal. Una invitación a mirar más allá de las canciones y los aplausos para conocer las emociones, las preguntas y las experiencias que acompañan al artista cuando se apagan las luces del escenario.