El Dr. Cabrera da un diagnóstico terrible sobre Montse Mínguez: «Esta mujer se está rompiendo»

Diagnosticada.

El doctor José Cabrera ha reflexionado en Horizonte sobre el escándalo que señala a la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, y que perjudica la campaña de Pedro Sánchez: su pareja posee una empresa con al menos 30 inmuebles en la que se han ejecutado desahucios de inquilinos, pese a que tanto ella, en el Congreso, como su partido han criticado a los «fondos buitre» que «especulan» con la vivienda.

Sin embargo, se ha alejado del análisis político y de la hipocresía manifiesta que supone criticar a las empresas que hacen negocio con la vivienda y tener una, y se ha centrado en el aspecto psicológico de la portavoz sanchista.

«Esta mujer se está rompiendo y va a haber una cadena de rupturas psicológicas a lo largo de estas elecciones. Es decir, esta mujer no tiene cuajo suficiente para aceptar que está teniendo un discurso, piensa otra cosa y siente otra, porque para aceptar esa amalgama hay que tener una fuerza interior que no tienen».

Ha profundizado en su análisis y ha incidido en que esta contradicción, puesta de manifiesto por las informaciones periodísticas que han ido saliendo, va a hacer que no solo Mínguez, sino muchos socialistas, «se rompan» por la diferencia entre el relato y la realidad.

«Para mí, como psiquiatra, lo importante es que esta gente se va a romper, porque no tienen más remedio que romperse ante la disarmonía entre lo que cuentan y les dicen que cuenten y lo que sienten y piensan. ¿Cómo puede mantener ese discurso que hemos visto antes en el Congreso, diciendo «fondos buitre o familias», «especulación» o «apoyar a la mayoría social», cuando ella sabe lo que tiene su pareja? Es que es la ruptura interior. O sea, ella está contando una historia en la que no cree y, cuando alguien cuenta algo en lo que no cree, es como si yo digo que las vacas vuelan y sé que no vuelan, pero lo estoy contando porque me obligan a contarlo y porque estoy en un puesto en el cual tengo que decir que las vacas vuelan. Y esto es terrible».

Destaca que hay muchas personas «estupefactas» con lo que está sucediendo y con una hipocresía tan grande que no se puede tapar con ideología. En este sentido, recuerda un cartel en la manifestación en la Puerta del Sol que preguntaba: «¿A quién votamos?».

Por último, lanza una advertencia: