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EN EL HORMIGUERO

Pablo Motos desarma el relato de la vivienda de Pedro Sánchez con un demoledor vídeo

«Hemos hecho vídeo para centrarnos»

Pablo Motos desarma el relato de la vivienda de Pedro Sánchez con un demoledor vídeo
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Demoledor.

El relato electoral de Pedro Sánchez se basa en la vivienda. Pero hace aguas incluso antes de que la campaña comience oficialmente. Y es que, tras ocho años en La Moncloa, no es lo más recomendable utilizar un asunto sobre el que se ha prometido mucho y se ha hecho poco o nada.

Sin embargo, el líder del PSOE está convencido de que ese era el camino y se ha lanzado con todo: ha utilizado el desahucio de Maricarmen, los dos decretos infumables que cayeron en el Congreso para disolver las Cortes -para aprobarlos en la Diputación Permanente en plena campaña- y enarbolar la figura difusa de los «fondos buitre» como el gran enemigo que maneja los hilos de la derecha.

Pero todos estos argumentos se desmoronan por sí mismos cuando se pone la lupa sobre ellos. Desde el hecho de que Maricarmen fue desahuciada en virtud de dos leyes aprobadas por el PSOE y que su Gobierno no derogó en ocho años, hasta los negocios que ha hecho el Ejecutivo con BlackRock —el mayor «fondo buitre» del planeta— en materia de vivienda. A esto se suma el caso de su portavoz, Montse Mínguez, que, tras pedir «caretas fuera» al PP y a Vox en materia de vivienda, ha visto cómo trascendía que su pareja es un auténtico «fondo buitre».

Por ser el gran tema electoral del sanchismo, Pablo Motos abordó el asunto en El hormiguero, donde analizaron la vivienda con un vídeo demoledor que retrata como nunca a Pedro Sánchez y desarma su relato, recordando todas sus promesas incumplidas sobre la vivienda:

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Autor

José Antonio González Gómez

Redactor español-venezolano, licenciado por la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con más de 10 años de experiencia, trabajando en radio, diversas agencias de publicidad internacionales como Foote, Cone & Belding, medios digitales, la administración pública y como freelancer.

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