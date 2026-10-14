El presidente de Melilla, contundente con las amenazas de Marruecos por la visita del Rey: «No les debemos nada»

Sin miedo.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha reflexionado sobre la visita del rey Felipe VI a Ceuta y Melilla y las posibles represalias de Marruecos, que ha calificado de «provocación» la visita del jefe del Estado a las ciudades españolas.

En una intervención en Espejo Público antes de la llegada de Su Majestad a la ciudad autónoma, Imbroda ha calificado de «magnífico» el discurso pronunciado ayer en Ceuta y, al mismo tiempo, ha criticado con dureza la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la hora de gestionar la crisis tras la invasión de más de 80.000 personas procedentes del país africano.

«No estamos acostumbrados a que las altas instancias de nuestro país sean tan claras y rotundas como el Rey», ha señalado.

Ha afirmado que los acontecimientos del pasado 30 y 31 de julio en Ceuta constituyeron «una invasión y una agresión en toda regla permitida por Marruecos».

Ha criticado la «pasividad activa» de Mohamed VI, que permitió que se produjera el asalto masivo. También ha recordado que en el salto de 2021 ocurrió lo mismo.

En cuanto a la posible crisis diplomática con el país vecino, que ha expresado su malestar por la visita de los reyes, se ha mostrado contundente. Insiste en que «no le importa» y en que no podemos estar acomplejados.