Cayetana no se corta ante Ana Rosa y manda un palo tremendo a los «Tezanos» y las «Intxaurrondos»

La diputada Cayetana Álvarez de Toledo ha analizado la actualidad política de cara a las elecciones del próximo 29-N en El programa de Ana Rosa.

Estima que estos ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez serán recordados como «la era de la indecencia», que estamos en un momento «decisivo» y que es necesaria una «revolución de la decencia» para cambiar las cosas y que los españoles vuelvan a sentirse orgullosos de su país, incluidos los políticos.

«Estamos en un momento completamente decisivo. No me suelen gustar las simplificaciones binarias, pero en estas elecciones hay que elegir entre decencia o delincuencia. Todo lo que hemos vivido en estos últimos años: cloacas, joyas, putas, saunas, mordidas, enchufes… Yo creo que vamos a recordar esta etapa como un paréntesis verdaderamente negro de la historia. Hace falta una revolución de la decencia en España. Y yo aspiro a que los españoles no solamente se sientan orgullosos de su país, sino también, incluso, de sus políticos».

En cuanto a los pronósticos de los comicios, Ana Rosa ha mencionado la encuesta del CIS, que augura una amplia victoria para el líder del PSOE.

«Bueno, eso es Tezanos, un malversador de manual. Y vamos a acabar con eso, precisamente: con los “Tezanos”, con los “Intxaurrondos”, con los “Pumpidos”. Con gente colonizando las instituciones al servicio de un proyecto de poder personal».

Por último, hizo referencia al rumor de que irá como número dos en la lista del Partido Popular. Ni lo confirmó ni lo negó, pero aprovechó el tema para atizar a Sánchez por la corrupción que salpica a su Gobierno, a su partido y a su círculo íntimo comentando las listas de los socialistas.