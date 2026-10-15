Vicente Vallés se descojona de la extrema izquierda ante una pregunta de Cristina Pardo

Vicente Vallés ha analizado el panorama electoral de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre en el programa La Mesa, de Antena 3, que dirige Cristina Pardo.

El presentador de Antena 3 Noticias 2 ha hecho referencia al último barómetro del CIS, al nombramiento de la ministra de Defensa, Margarita Robles, como número dos del PSOE en la lista por Madrid, al escándalo que señala a la pareja de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, y a Ceuta. Además, ha lanzado un dardo tremendo a la extrema izquierda.

Advierte de que, pese a todos los escándalos de corrupción que salpican al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez, el PSOE puede terminar ganando los comicios. Eso sí, lo hará a costa de fagocitar a la extrema izquierda:

«Si el PSOE gana las elecciones, seguramente será porque una porción importante de los votos que consiga procederá de la extrema izquierda, con lo cual, en ese caso, lo comido por lo servido, y no le servirá demasiado para poder renovar la mayoría».

Recuerda que el viejo mantra de que «las elecciones se ganaban en el centro» no es aplicable al momento actual debido al «muro» levantado por el marido de Begoña. «Ha roto eso y ya no quedan tantos votantes de centro que no tengan claro lo que van a votar».

Pese a ello, considera que el nombramiento de Robles pretende «dar una cierta imagen de moderación en un momento en el que al PSOE le cuesta mucho mostrar moderación, lo que antes llamábamos centrismo».

El momento chanante llegó cuando Pardo le preguntó sobre la extrema izquierda, a la que denominan eufemísticamente «el espacio a la izquierda del PSOE» para rebajar su radicalismo.

«¿Para qué?», contestó sin pensarlo mucho, desatando la risa de los presentes en el plató y retratando con dos palabras la división estructural que hay entre las formaciones de ese espectro político.

Pero a Vallés le quedaba otro dardo por lanzar hacia esos partidos: desvelar quién es el político mejor posicionado para representarlos y llevarse gran parte de los votos.