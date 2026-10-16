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EL PERIODISTA UNAI CANO, A PUNTO DE CAER AL AGUA

Una sabandija acampada en Sol empuja a la fuente al reportero de ‘Horizonte’ y Carmen Porter estalla

Un individuo interrumpe violentamente en el directo desde la Plaza de Sol

Iker Jiménez y Carmen Porter alucinan con la agresión a su reportero.
Iker Jiménez y Carmen Porter alucinan con la agresión a su reportero. Cuatro
Archivado en: Iker Jiménez | Periodismo | Televisión

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Una ordinaria perroflauta de la acampada piojosa de Sol usa la bandera de España para limpiarse el c*lo con ella

Una ordinaria perroflauta de la acampada piojosa de Sol usa la bandera de España para limpiarse el c*lo con ella

Es lo que tiene cuando permites y alientas una acampada de este estilo. Habrá alguien que sea buena gente, pero la mayoría son sabandijas y parásitos que, además, detestan a los medios y periodistas libres.

El equipo de Horizonte (Cuatro), el programa de moda de Iker Jiménez, se había desplazado este jueves 15 de octubre a la madrileña y ocupada Plaza de Sol, para participar en el directo. Desde allí se explicaba el reportero Unai Cano, cuando un energúmeno, sabandija, anormal, se abalanzó sobre el periodista empujándolo. El joven entonces dio un traspiés y a punto estuvo de caer a la fuente que tenía a su espalda, y que era la idea nefasta del agresor.

«¡Pero está loco este tío o qué le pasa! Este imbécil…»

La primera que saltó fue Carmen Porter, mientras Iker Jiménez quedaba pasmado:

«Al individuo que ha empujado, que la Policía tome buena nota».

Tras el empujón, los compañeros del reportero agredido intentaron calmarlo mientras solicitaban la intervención policial para identificar al agresor. «Este tío está identificado ahora mismo», aseguraron desde el lugar de los hechos, reclamando que las autoridades «tomen buena nota» del individuo responsable. Por suerte, además, el tontolaba salió con su careto en cámara.

El equipo de prensa aclaró repetidamente que no estaban grabando a ningún transeúnte sin su consentimiento. «No hemos grabado absolutamente a nadie».

A pesar de la violencia del incidente, Unai Cano confirmó encontrarse bien tras la agresión. «Estamos perfectamente, no ha habido ningún problema más allá de esto», declaró el periodista una vez recuperada la calma.

El suceso pone de manifiesto las dificultades que enfrentan los equipos de prensa durante coberturas en espacios públicos, lo sabemos bien en Periodista Digital cuando hemos enviado allí a alguno de nuestros reporteros.

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Autor

José Pablo González

Licenciado en periodismo en 2010 por la Universidad Complutense de Madrid. Canterano del diario ABC, en Periodista Digital desde 2013, actualmente es redactor-jefe. 

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