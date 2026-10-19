Ana Rosa fulmina a Sánchez por su beso con Begoña: «Tan cursi que parece ideado por Iván Redondo»

Ana Rosa ha cargado duramente contra la impostura de Pedro Sánchez, metido de lleno en modo campaña de cara a las elecciones del 29-N.

Este fin de semana, en un acto proselitista, ha protagonizado uno de los momentos más patéticos por lo cursi e impostado: un beso con su mujer, procesada por la justicia, Begoña Gómez.

«Estamos ante la precampaña del amor, un amor muy maduro. Nunca hemos visto un beso menos espontáneo desde la época de los Kirchner».

La presentadora de El programa de Ana Rosa ha incidido en la actitud acartonada del líder del PSOE, que denotaba que el gesto estaba planificado y medido.

«El beso de Pedro y Begoña podría ir en el montaje final de Cinema Paradiso, con la música de Love Story de fondo. Se nota que nuestro presidente sabe de muros, porque, desde el beso fraternal socialista entre Brézhnev y Erich Honecker, que pintaron en el muro de Berlín, no habíamos visto un beso tan icónico».

Además, ha atizado a las «mentes» detrás del acto, tanto por lo ñoño como por apelar de forma cínica y descarada a lo emocional para tapar sus escándalos de corrupción, la crisis de la vivienda o la inflación que acaba con los salarios de los españoles.

«Ha sido todo tan cursi que parecía ideado por Iván Redondo. Solo les quedó decir aquello de “amar significa no tener que decir nunca lo siento”. El último que se mostró tan enamorado en el Gobierno fue Ábalos, cuando le puso un pisazo a Jéssica en pleno centro de Madrid».

Por último, ha recordado los cargos por los que Begoña irá a juicio ante un jurado popular: