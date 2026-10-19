Nacho Abad queda boquiabierto tras ver los desmanes de «radicales de izquierda» en Francia: «Ahí tienen multiculturalidad»

Pánico.

Es lo que ha sentido Nacho Abad al ver las imágenes de este fin de semana en distintas ciudades de Francia. En su editorial de este lunes en el programa En boca de todos, ha advertido del riesgo de contagio que existe, con una izquierda española lanzada a azuzar las protestas.

«Si hay un refrán muy español que dice: “Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”. Francia va por delante de nosotros en recepción de inmigración masiva y descontrolada, elogiando la multiculturalidad como un absoluto tesoro. Ahí tienen multiculturalidad».

El presentador del espacio de Cuatro no se ha cortado ni un poco y ha criticado con dureza la violencia desatada por parte de radicales de extrema izquierda que, utilizando una reivindicación social —la mejora del sistema educativo—, han tomado las calles, destrozando mobiliario urbano y calles y realizando saqueos en tiendas de moda y tecnología, algo que no concuerda con su discurso.

«Radicales de izquierdas, quema de edificios históricos, pillajes, robos, agresiones a policías, incendios, destrozos de monumentos históricos… Es que miren, es que miren la salvajada. He visto cómo en la plaza de la Bastilla reventaban los adoquines del suelo solo por reventarlos. ¿Pero qué van a conseguir reventando adoquines en la plaza de la Bastilla? ¿Mejor educación? ¿Más dinero? ¿Qué van a conseguir? Es violencia por violencia. Es salvajismo por salvajismo. Salvajismo puro y duro. Salvajes que no merecen vivir en sociedad. Salvajes que no han entendido cuál es el modelo de convivencia en Europa».

Incide en que una diferencia que, de momento, salva a España es el tipo de inmigración que ha llegado, en su mayoría procedente de países de América con los que compartimos idioma y cultura, como la tradición cristiana, algo que facilita la adaptación a nuestra forma de vida.

Sin embargo, advierte de que esto ha cambiado y de que hemos recibido inmigración masiva y sin control procedente de otras regiones en las que esto no ocurre.