Sánchez del Real hunde a Afra Blanco a cuenta de la violencia contra VOX: «Estás haciendo graves acusaciones»

Intenso cruce verbal entre Víctor Sánchez del Real y Afra Blanco en el plató de Espejo Público.

En el espacio de Antena 3, el exdiputado trajo a colación los actos violentos de la extrema izquierda al intentar reventar actos de VOX en La Coruña y Avilés. Señaló que forman parte de una estrategia impulsada por Moncloa, Ferraz y sus socios del Frankenstein para embarrar la campaña y movilizar a su electorado.

«Es una violencia estratégica y táctica. No es casualidad que en España solamente un lado, el de siempre, ejerza la violencia contra los derechos de los demás».

Según explicó, cuando alguien va a realizar un acto en democracia y otra persona acude para acosarlo e impedir que se celebre, eso constituye violencia política. Es un ataque contra los derechos civiles de alguien.

Pero también abrió otro melón al señalar que hay intereses extranjeros que alientan la inestabilidad en España para obtener beneficios.

«No es casualidad que quieran que ardan las calles españolas cuando están ardiendo en Portugal, Francia, Albania y Polonia. Algunos movimientos internacionales están intentando que ardan. Unos lo están promoviendo: este wokismo internacional, este sorismo… Y esto está siendo aprovechado por terceros. Ya se ha detectado una influencia rusa que está buscando identificar a policías, militares… Los mismos que están repartiendo armas blancas y gas pimienta a los invasores de Marruecos son los que están fomentando la violencia y nuevos terrorismos en España. No hay dos Españas, hay tres: una con influencia internacional que quiere violencia y quiere muertos en las calles españolas».

Tras esto, Blanco, en lugar de criticar toda la violencia, recurrió al clásico «y tú más» y criticó los insultos contra la extrema izquierda. Sin embargo, durante su intervención y, como suele ser habitual en sus formas, mandó callar a Sánchez del Real con un gesto grosero.

Ante este acto de victimismo barato, el consultor lanzó un reto: «Vámonos tú y yo a Sol a ver qué me dicen. Vámonos a Sol tú y yo».

La réplica de la activista sanchista fue afirmar que estuvo bien permitir una contramanifestación para sabotear el acto de VOX y asociar a determinados grupos radicales con el partido de Bambú.

«Estás abusando de mi caballerosidad para no interrumpirte cuando estás haciendo graves acusaciones, incluso de delitos», respondió Sánchez del Real al escuchar la intervención de la tertuliana. De nuevo, volvió a retar a Blanco a acudir juntos a Sol.

Pero la cosa siguió con acusaciones entre ambas partes hasta que la presentadora Susanna Griso puso orden y dio paso a los demás miembros de la mesa, que desmontaron el discurso progobierno de Blanco.