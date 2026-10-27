Un testigo del pillaje de Barcelona hunde a un palmero de Sánchez en directo: «Vete al rincón de pensar»

Durísimo.

Un vecino del Raval que presencia el pillaje en Barcelona ha dejado sin argumentos a un activista sanchista que intentaba restar credibilidad a su testimonio. El intercambio se produjo en el programa En boca de todos y muestra cómo Josep responde con rotundidad a Álvaro López, quien cuestionaba su relato desde la comodidad del plató. El momento ha generado una fuerte reacción en redes por la claridad con la que el testigo defiende su experiencia diaria frente a quienes hablan sin pisar la zona.

El vídeo revela la tensión entre la realidad de la calle y los discursos teledirigidos desde Moncloa y Ferraz que minimizan los problemas de ocupación y delincuencia en el barrio. Josep no se anda con rodeos y replica con frases directas que resumen el hartazgo de muchos residentes. Su testimonio pone el foco en el contraste entre quienes viven las consecuencias y quienes las analizan desde la distancia, sin conocer el terreno.

«Tengo que explicarlo, en serio, ¡que no tenéis ojos para ver lo que está pasando! Por favor, dejad de mirar la pantalla del móvil, ¡mirad por la ventana, que no lo veis!».

Tras mostrar su sorpresa y enfado ante la capacidad de los activistas mediáticos de izquierda para negar la realidad, incidió en que militó más de 20 años en ERC, pero que ya le daba igual que lo etiquetasen de «ultraderechista» o «facha», los calificativos predilectos de los palmeros sanchistas en cualquier discusión cuando se quedan sin argumentos.

«A mí me la sopla, o sea, pero es que, a ver, es que me pueden llamar lo que quieran».

Advirtió de que la sociedad española debe «espabilar» y denunció que el sistema está colapsado, con todos los servicios en un pésimo estado, pese a que el Estado ha recaudado más que nunca.

«O espabilamos o nos comen por detrás, que no lo estáis viendo».

En cuanto al asunto de la inmigración, destacó que la culpa no es de los inmigrantes en sí, sino de las pésimas políticas migratorias, que han creado un problema como el de Francia.

«La culpa no es de la inmigración, es de las políticas de inmigración, que no es lo mismo. El inmigrante no tiene culpa de nada. Son las políticas de inmigración las que tienen la culpa».

Pero esta exposición no gustó a Álvaro López, quien dudó de que Josep fuese realmente una persona de izquierdas porque opinaba de forma distinta a él y al Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios de extrema izquierda.

Pero el catalán no se amilanó y cargó duramente contra el activista, señalando que, efectivamente, tenía más autoridad para hablar del asunto, tanto porque sufre la violencia de los radicales como porque padece a diario el abandono de las autoridades.