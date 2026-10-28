El portavoz del Sindicato Ferroviario considera «muy raro» el accidente en Urda: «El tren debería haberse detenido»

El trágico suceso ferroviario en Urda ha planteado una pregunta inquietante: ¿cómo logró un tren de alta velocidad colisionar por detrás con otro convoy que se encontraba parado en una vía protegida? En declaraciones citadas por Antena 3, Rafael González, portavoz del Sindicato Ferroviario, ha calificado el incidente de «muy raro» y ha instado a la cautela antes de atribuir responsabilidades.

El accidente se produjo poco antes de las nueve de la mañana, en el tramo entre Urda y Los Yébenes de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Un AVE de Renfe chocó contra un tren de Iryo, provocando que varios de sus vagones descarrilaran y algunos de ellos cayeran por un terraplén. Durante la jornada, el recuento de víctimas se mantenía provisional, con un balance de decenas de muertos y heridos en estado grave.

Un sistema que debería haber evitado el choque

La inquietud técnica se centra en las medidas de seguridad. González recordó que en esa sección opera el sistema LZB, diseñado para monitorear la circulación, controlar la separación entre trenes y realizar una detención automática cuando hay riesgo. «El tren debería haberse detenido», reafirmó el representante sindical.

Sin embargo, el portavoz no transformó esa inquietud en una condena definitiva. La información disponible en las primeras horas no era suficiente y la investigación debía determinar qué sucedió en el centro de control, qué instrucciones recibió cada maquinista y si todos los equipos funcionaron como deberían. En un accidente de tal magnitud, cada segundo y cada señal son clave para dar con la explicación final.

Las informaciones iniciales indicaban que el Iryo se encontraba detenido en la vía cuando fue embestido por el AVE. También se consideraba la posibilidad de un error humano en las órdenes de circulación, aunque hasta el momento Adif no había confirmado oficialmente la causa. El sindicato exigió una revisión técnica «digna» de la infraestructura y de los sistemas de seguridad.

Una investigación llena de interrogantes

La comisión encargada de esclarecer el accidente deberá examinar una serie de aspectos:

La secuencia precisa de señales y autorizaciones.

El funcionamiento del sistema LZB y de las comunicaciones.

La situación del tren Iryo al quedar detenido.

Las órdenes emitidas desde el centro de control de Atocha.

El estado de la vía, la señalización y los equipos a bordo.

Tras la colisión, el tráfico de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía se interrumpió. La prioridad en ese momento fue rescatar a los pasajeros, atender a los heridos y localizar a las víctimas. A posteriori, se llevará a cabo una fase menos visible, pero igualmente crucial: la preservación de los restos, la descarga de los registros técnicos y la diferenciación entre los hechos verificables y las hipótesis que circularon en las horas iniciales.

Este accidente también impacta un modelo ferroviario que se promociona como uno de los más seguros de Europa. Justamente por eso, la colisión entre dos trenes de pasajeros provoca una alarma notable. La seguridad no se basa en un único sistema, sino en una serie de controles; cuando dos convoyes terminan en el mismo lugar, la investigación debe descubrir cuál de estos controles falló y por qué el siguiente no actuó.

A medida que avanzan las investigaciones, las declaraciones del Sindicato Ferroviario ponen de manifiesto un asunto fundamental: en una línea diseñada para adelantarse a obstáculos y velocidades, un tren detenido no debería sorprender al que se aproxima por detrás.