Franganillo desmonta el relato del Gobierno Sánchez para exculpar a Puente: «Imposible de creer»

La estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a la tragedia de Urda es clara: achacar la responsabilidad a los trabajadores y no a una nefasta gestión que ha sido el signo distintivo del Ministerio de Transportes durante los ocho años de sanchismo.

Y Carlos Franganillo ha desmontado el relato de Sánchez y de su ministro, Óscar Puente, para entonar el clásico «yo no fui».

El presentador de Informativos Telecinco atiza desde el inicio de su exposición las «explicaciones» de los socialistas:

«En un sistema moderno de transporte, la idea de que la vida de los pasajeros dependa de un único ser humano es imposible de creer, pero es lo que se ha insinuado desde el Gobierno para explicar la tragedia de Toledo, que deja ya 69 muertos».

Afea también la «filtración interesada» —presuntamente por parte de las autoridades— de una parte de los audios para impulsar el relato oficial. Pese a esta maniobra, Franganillo incide en que no exculpan de responsabilidad a los altos cargos políticos.

«Lo que se percibe es el fracaso de todo un sistema de seguridad deteriorado en los últimos años, según los principales expertos. Un sistema que tiene responsables políticos, con el ministro Óscar Puente a la cabeza. El factor humano es solo una parte dentro de un complejo sistema de seguridad, es una pieza más dentro de ese sistema que parece haber fallado por completo».

Tras esta reflexión, detalla la «cascada» de fallos que ocurrieron y que desembocaron en la peor tragedia del tren de alta velocidad, comenzando por la caída del sistema LZB, que llevaba funcionando 35 años y que fue sustituido en enero.

Recuerda también las palabras del CEO de Iryo, quien hace un mes advirtió de que los trenes de su compañía —los más modernos que operan en la línea— tardaban mucho en reanudar la marcha cuando caía el sistema.

Por último, cita a la expresidenta de la Agencia de Seguridad Ferroviaria, quien señalaba que el sistema ya había alcanzado la obsolescencia y que debía ser actualizado por uno más moderno.