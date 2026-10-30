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EN 'EL TIEMPO JUSTO'

Paula Fraga hunde al Gobierno Sánchez por la repugnante «operación política de autoexculpación» de la tragedia de Urda

El testimonio de la abogada pone el foco en la forma de actuar del Gobierno Sánchez: priorizar el relato sobre la verdad y la dignidad de las víctimas

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La abogada y analista Paula Fraga ha lanzado una de las críticas más duras y personales contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras la tragedia ferroviaria de Urda. En el programa El Tiempo Justo de Telecinco, Fraga, amiga íntima del maquinista del AVE fallecido, Antonio Acedo, denunció con contundencia la filtración de los audios de las comunicaciones entre el conductor y el centro de control de Atocha.

La calificó de “filtración asquerosa, deplorable desde el punto de vista moral” y de “operación política absolutamente abyecta” dirigida a autoexculpar a la Administración y a señalar a los trabajadores de como únicos responsables del suceso.

El accidente, ocurrido el 28 de octubre de 2026 en las cercanías de Urda (Toledo), enfrentó un AVE de Renfe contra un tren Iryo detenido tras el fallo del sistema de seguridad LZB. El balance provisional se sitúa en 69 fallecidos y decenas de heridos graves.

Apenas horas después del siniestro, medios afines al Gobierno Sánchez, como la Cadena SER, difundieron las grabaciones en las que el operador de Atocha ordenaba al maquinista del AVE desconectar y reconectar el LZB y «reanudar la marcha al amparo del BSL con marcha normal».

Fraga no dudó en vincular esta filtración ultrarrápida a una estrategia política.

«El maquinista era mi amigo y yo voy a hablar como amiga», declaró Fraga, visiblemente afectada. Denunció el dolor añadido que supone para los deudos escuchar las últimas palabras de su hijo en los medios de comunicación: «Cuando estaban en un día absolutamente desgarrador, el peor día de sus vidas, tienen que escuchar las últimas palabras de su hijo por esta puta operación política de autoexculpación para señalar al trabajador».

Subrayó que Antonio había denunciado en varias ocasiones el deterioro de las infraestructuras ferroviarias. Desveló que hablaban frecuentemente sobre el estado de la red, especialmente tras el accidente de Adamuz. El maquinista se quejaba de la masificación tras la apertura del servicio a nuevas empresas y del impacto negativo en la seguridad.

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