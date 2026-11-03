Esperanza Aguirre desvela porqué Sánchez no cesa a Puente: «Le cubre las espaldas»

La crisis en el ámbito ferroviario ha abierto un nuevo capítulo político para el Gobierno. En Espejo Público, Esperanza Aguirre ha denunciado que Óscar Puente persiste en su puesto por una razón estrictamente política: resguardar a Pedro Sánchez de las repercusiones tras el accidente que tuvo lugar en Toledo.

Durante su intervención en Espejo Público, la expresidenta de la Comunidad de Madrid afirmó que el ministro de Transportes tiene “la orden directa” de mantenerse en el cargo para “cubrirle las espaldas” al presidente. Una declaración que no sorprende, viniendo de una política que no duda en lanzar afirmaciones contundentes sin mirar atrás para ver si alguien se atreve a responder.

«Tiene la orden directa de Sánchez de quedarse ahí para guardarle las espaldas, esto es una vergüenza y resulta que aquí han tenido avisos de todo tipo para cambiar el sistema al ERTMS».

Aguirre centró la discusión en la responsabilidad política del titular de Transportes. Según ella, Puente no se moverá de su puesto hasta que Sánchez lo requiera, dado que es el presidente quien tiene bajo su mando las decisiones más relevantes del Ejecutivo y quien también controla la reacción pública ante la crisis.

La dirigente popular hizo hincapié en que el ministro se encuentra, a su juicio, más ocupado en asuntos ajenos a su ámbito de competencia que en asumir la culpa por los errores que desencadenaron el accidente. También cuestionó que aún no haya admitido que la vía presentaba fallos y que la reparación no se llevó a cabo de manera adecuada.

Su crítica principal al Gobierno se basa en que había recibido advertencias previas sobre el sistema de seguridad ferroviaria por parte de maquinistas y usuarios. Además, incide en que la gestión de la crisis ha estado más enfocada en encontrar responsables fuera del Ministerio que en las causas de la tragedia.

En este sentido, concluye en que la permanencia de Puente está vinculada a un cálculo político de Sánchez, en lugar de una evaluación objetiva de su labor.

«Aquí decide todo Sánchez, no he visto en mi vida a un ministro que se ocupe menos de su ministerio y más de todo lo demás, ha sido una vergüenza, no va a dimitir hasta que se lo pida el jefe».

El accidente como campo de batalla político

El incidente en Toledo ha hecho que la seguridad ferroviaria adquiera un nivel de sensibilidad elevado. Las informaciones proporcionadas por Antena 3 sugieren que existieron avisos anteriores relacionados con la implementación del sistema europeo de señalización y control ferroviario, conocido como ERTMS.

Este detalle es crucial. Tras un accidente, la investigación técnica debe esclarecer las causas, la cadena de decisiones y las posibles omisiones en el mantenimiento o supervisión. Sin embargo, en el terreno político, la espera del informe definitivo suele ser un lujo que pocos pueden permitirse. La oposición pide dimisiones, el Gobierno se defiende y cada nueva declaración añade presión a una opinión pública que ya muestra signos de desconfianza hacia el estado de la red.

La tensión se incrementa, además, por las críticas de trabajadores del sector ferroviario y especialistas que se mencionan en la misma noticia. Algunos han puesto en duda que la seguridad dependa en gran medida de decisiones humanas puntuales, en lugar de basarse en sistemas automáticos que pudieran prevenir errores o mitigar sus consecuencias.

Sánchez, Puente y el costo de la continuidad

La permanencia del ministro es, sin duda, un tema de interpretación política evidente. Si Sánchez decide mantenerlo, acepta el costo de respaldar su gestión. Por otro lado, si opta por destituirlo, admite que la respuesta dada hasta ahora ha sido insuficiente. En cualquiera de los casos, la decisión repercute sobre la autoridad del Gobierno.

La táctica de resistencia podría funcionar mientras no salgan a la luz nuevos datos que contradigan la versión oficial. Sin embargo, cada aviso que emerge, cada testimonio de los trabajadores y cada retraso en las explicaciones incrementa la presión sobre el Gobierno. La estrategia comunicativa puede sostener una crisis por un tiempo, pero difícilmente sustituye a una investigación robusta.

Aguirre aprovechó la ocasión para criticar a Sánchez, al que acusó de esquivar la exposición pública, refugiándose en vídeos y mensajes controlados. Esta observación se enmarca en una crítica más general de la oposición, que señala a un Gobierno que gestiona su imagen con esmero, pero que tarda en asumir responsabilidades cuando las circunstancias demandan una presencia activa y respuestas directas.

El caso deja en el aire una interrogante: si la investigación revela fallos previsibles y advertencias desatendidas, el debate no se limitará solo a si Puente debe renunciar, sino a cuánto tiempo más puede Sánchez brindarle su apoyo sin que ello se convierta en una carga que asuma él mismo.