Gonzalo Miró alcanza un nuevo nivel de ridículo: defiende a Puente y reconoce que lo criticaría si fuera del PP

Hay gente que no conoce la vergüenza y el sectario Gonzalo Miró es uno de ellos. El activista sanchista ha justificado lo injustificable durante estos ocho años de Pedro Sánchez en el poder. Y por eso ha sido recompensado con un programa en TVE.

Sin embargo, ahora se ha vuelto a superar.

En una participación en otro programa de la telepedro pública, Miró ha salido en defensa del ministro de Transportes, Óscar Puente, minimizando la ignominia de no dimitir pese a tener en su haber el segundo accidente con decenas de víctimas mortales en apenas nueve meses.

Para el tertuliano con «conciencia social», que las víctimas de Adamuz y Urda pidan la dimisión del ministro es una cosa menor.

«Yo creo que pedir dimisiones cuando todavía no se sabe qué ha pasado me parece irresponsable, en general. Lo importante es saber lo que ha ocurrido, qué hay que hacer para que no vuelva a ocurrir y quién tiene que ser la persona o las personas para tomar esas decisiones».

Pero no paró ahí la cosa: todavía tuvo el cuajo de alabar el hecho de que el ministro de Transportes «dé la cara» y ofrezca explicaciones.

«Óscar Puente, yo entiendo que genera mucha animadversión en mucha gente, es muy de filias y fobias, creo que también hay mucha gente a la que le gusta, pero por lo menos es un tipo que explicaciones da. Ahí no se le puede reprochar nada».

Pero el colmo del ridículo fue cuando reconoció que, si Puente, en lugar de ser ministro del PSOE, fuera ministro del PP, sí que lo criticaría y no tendría esa misma postura.

Sectarismo puro y duro.