Nacho Abad ‘sentencia’ a Sánchez de cara al 29-N: «Por coherencia, no se le puede votar»

El presentador Nacho Abad ha dejado clara su postura de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Durante su editorial en el programa ‘En boca de todos’ de Cuatro, repasó varios ejemplos de lo que considera una mala gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez en sus ocho años de Gobierno y concluyó que su decisión de no votar a la izquierda responde al sentido común más que a cualquier afinidad ideológica.

«Yo apelo al sentido común».

Abad planteó al público una serie de preguntas directas sobre la crisis de Ceuta, el apagón eléctrico, la corrupción interna del PSOE, el precio de la vivienda y los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda. Recordó que el Gobierno prometió acabar con la corrupción al llegar al poder, pero cuestionó los mecanismos de control implantados desde entonces.

También señaló la falta de un informe oficial sobre el apagón y la ausencia de inversiones suficientes en infraestructuras que, según él, contribuyeron a los siniestros en la red ferroviaria.

«¿Cómo creen ustedes que lo ha hecho con la crisis de Ceuta? O con la corrupción. ¿Qué limites ha puesto? ¿Qué mecanismos de control ha diseñado para que no vuelva a ocurrir? ¿Y con la vivienda? Los precios están disparados. Había avisos en las eléctricas desde días antes. ¿Qué se hizo para evitarlo? Y lo más importante: hay teorías, pero no existe un informe oficial que diagnostique el error. Si no se sabe qué falló, ¿cómo se puede arreglar?».

El periodista insistió en que, si la derecha hubiera gobernado ocho años con los mismos resultados, él tampoco la votaría:

«Si en vez de Sánchez fuese la derecha quien llevara gobernando ocho años, ¿renovaría usted su confianza? Yo no. Yo no votaría a la derecha si hubiese gestionado el dinero de todos de esta forma, porque me produciría verdadero bochorno y asco».

Añadió que esa gestión le produciría «verdadero bochorno y asco» y que, por tanto, su rechazo al PSOE obedece a criterios de coherencia práctica.