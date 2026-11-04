Pablo Motos e Iker Jiménez ganan el pulso a David Broncano

La televisión vuelve a compararse en una noche de márgenes estrechos.

Pablo Motos e Iker Jiménez lograron salir vencedores ante David Broncano en la contienda de audiencias del martes.

La batalla dejó un claro liderazgo. El Hormiguero, que se emite en Antena 3, se convirtió en la opción más vista de su horario, mientras Horizonte, por su parte, adelantó a La Revuelta, que se transmite en La 1, tanto en cuota de pantalla como en espectadores promedio.

‘El Hormiguero’ mantiene la primera posición

La aparición de Mario Vaquerizo impulsó el programa de Pablo Motos a alcanzar un 12,9% de cuota de pantalla, con una media de 1.605.000 espectadores. El espacio de Antena 3 también logró reunir a 4.004.000 espectadores únicos durante su emisión.

Este dato pone de manifiesto la habilidad del formato para captar audiencias, gracias a una mezcla de entrevista, humor y actualidad. Aunque la diferencia respecto a sus competidores no fue muy amplia, el programa volvió a concluir la noche como el líder indiscutible de su franja.

‘Horizonte’ adelanta a ‘La Revuelta’

El resultado más destacado se dio entre Iker Jiménez y David Broncano. Horizonte, con Iker Jiménez y Carmen Porter al mando, registró un 11,7% de cuota y una media de 1.491.000 espectadores.

El programa de Cuatro también convocó a 3.758.000 espectadores únicos, convirtiéndose en el contenido más visto del día en la cadena de Mediaset. Con estas cifras, se posicionó como la segunda opción más fuerte de la franja nocturna.

En La 1, La Revuelta alcanzó un 10,9% de cuota y 1.318.000 espectadores de media. Aunque el formato logró 3.720.000 espectadores únicos, esta cifra se mostró insuficiente para mantener la segunda posición en el promedio de audiencia.

Programa Cadena Cuota Espectadores medios El Hormiguero Antena 3 12,9% 1.605.000 Horizonte Cuatro 11,7% 1.491.000 La Revuelta La 1 10,9% 1.318.000

Una guerra cada vez más abierta

Los datos demuestran que la batalla del access prime time ya no solo enfrenta a Pablo Motos y David Broncano. La evolución de Horizonte ha añadido presión a una franja donde cada décima puede cambiar el rumbo de la noche.

La separación entre los tres programas fue mínima: solo 2 puntos separaron al primero del tercero. Asimismo, el alcance acumulado evidenció un panorama equilibrado, con los tres formatos superando los 3,7 millones de espectadores únicos.

El resultado refuerza una tendencia clara: las cadenas buscan públicos parecidos, aunque con enfoques distintos. Antena 3 mantiene el liderazgo con entretenimiento, Cuatro afianza su presencia con análisis y actualidad, mientras que La 1 sigue firme en su apuesta por el humor y la conversación. La próxima emisión volverá a desafiar un equilibrio que, parece, cambia cada noche.