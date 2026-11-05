Vergonzoso estreno de ‘La Séptica’ de Javierito Ruiz: de chumindas mientras la UCO detiene al exchófer de Sánchez

Esperpéntico.

El estreno de la televisión de Javier Ruiz, La séptima, ha empezado con una ridícula «chochocharla» mientras la UCO realiza un megaoperativo con requerimientos y registros en la casa del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y en la sede de ADIF Alta Velocidad, donde han detenido a seis personas, entre ellas al ex chófer de Pedro Sánchez durante las primarias de los socialistas de 2017.

Tras más de media hora de autobombo, en la que han dejado claro su sectarismo y que son unos simples operadores políticos de Moncloa y de Ferraz, finalmente han dado paso a su primer espacio informativo, en el que han abordado el asunto en compañía de rostros que hasta hace poco eran habituales en TVE.

El enfoque de esta noticia es claro: achacar la culpa únicamente al exministro de Transportes y usarlo como cortafuegos para evitar nombrar, como mínimo, la responsabilidad política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, han resaltado unas palabras de Koldo García en las que supuestamente un abogado del PP le habría ofrecido dinero y hasta un acuerdo para evitar la cárcel. Curioso que los mismos que dicen que la palabra de un delincuente condenado como Víctor de Aldama no debe ser tomada en serio cuando señala a Sánchez tomen al pie de la letra las de otro condenado en el mismo caso cuando apunta al rival político.

Por si fuera poco, en lugar de poner el acento cómo esto afecta y retrata al Gobierno socialista, han preferido señalar a Eduardo Inda y a Isabel Díaz Ayuso expandiendo el bulo de que el PP ha pagado la defensa del exasesor de Ábalos que Sánchez definió como un «socialista ejemplar».

Activismo puro y duro.

mira mira mira, no llevan ni un cuarto de hora de emisión y observad atentamente como acaba la progre, que pluralidad dios mío..

pon La Séptima en tu vida, sintonízala👄 https://t.co/cqe5o7TQQ3 — 𝐫𝒶𝓕𝔸𝐭𝔯𝕖𝔧Ø (@rafatrej0) November 5, 2026

Así ha arrancado la primera emisión en directo de La Septima @Ruiz_Noticias recorre las instalaciones y presenta a todas sus caras visibles https://t.co/jVbQzTFsZM — jose (@joseruubioo) November 5, 2026

📺🔴 Así arranca la programación de La Séptima. Tras comenzar sus emisiones a medianoche, el nuevo canal de la TDT ha estrenado a las 12:00 su programación en directo con «El Pulso», que ha arrancado con Javier Ruiz. https://t.co/eHz6WDPauq — Pablo (@pabloo_c5) November 5, 2026